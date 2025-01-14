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安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

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安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

東港安泰醫院大火燒出違建，屏東縣府查出，醫院安檢申報委由同家專業機構簽證合格；屏東地檢署專案小組偵辦中，朝過失致死、偽造文書等罪偵辦，已兩人列被告，醫院水電設備鄭男、安檢公司的負責安泰案的專業人員郭男，檢方先前訊問後諭令鄭30萬元、郭男40萬元交保。

屏東縣府指出，東港安泰醫院安檢申報委由同家專業機構簽證「合格」，大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。相關裁罰部分，罰款均以繳納。

東港安泰醫院涉違反醫療法第25條第1項部分，屏東縣府衛生局已裁罰5萬元，院方已繳款，衛生局也請安泰醫院依消防、建築、公安、醫療等相關法令規定改善。

檢方組專案小組調查，縣府查到相關違建等情況，檢方均掌握，全案仍在偵辦，現階段2人列被告，當晚電力中心有兩名員工，其中一名逃生不及員工，另名鄭姓員工列被告，檢方訊問諭令30萬元交保；另外，安檢機構涉簽證不實部分，該名檢查人員郭男涉偽造文書罪嫌，檢方訊問後諭令40萬元交保。全案持續偵辦中。

縣府查出，東港安泰醫院院區A、B、C、D棟及復健大樓，都有大規模違建，大火死傷最嚴重D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅45.68平方公尺，卻垂直增建地上五層，違建面積達1510平方公尺，違建率超過3300%。D棟主建築利用東南側法定空地，垂直增建地上六層，領照面積10618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%。D棟加上動力中心，違建面積合計達6000平方公尺。

屏東縣政府表示，「沒有公安就沒有醫安、更沒有屏安」，將於違建拆除完畢後向安泰醫院求償拆除費用。

東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院大火燒出院內違建，起火電力中心違建率達3300％，屏東縣府今強制拆除電力中心、D棟違建。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府 建築 東港 火災 過失致死 違建

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