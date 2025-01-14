沈富雄批陳時奮「沒廉恥厚臉皮」挨告 刑事無罪民事也免賠

前立委沈富雄在政論節目中批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」等，遭陳控告公然侮辱罪，一審獲判無罪，去年高院二審駁回上訴，沈無罪確定，陳另提民事損害賠償部分，士院民事庭審結也駁回陳的告訴及假執行聲請。

判決指出，沈富雄2023年6月上節目與立委高嘉瑜討論性騷黑數，陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑，沈再上節目則批陳，「知識分子的敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「唯一說謊的就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」，引起陳不滿，自訴沈公然侮辱罪。

一審認為，考量相關言論及事件脈絡，沈富雄言論並非毫無意義謾罵，非專以貶損陳時奮社會評價、人格、名譽為目的，判沈無罪；陳時奮上訴，高等法院仍認沈言論是為了回應陳發文，發言有合理脈絡，並非只為攻擊陳的人格名譽，難認有公然侮辱犯意，二審仍判沈無罪確定。