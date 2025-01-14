前大法官、中研院院士王澤鑑住家遭竊 竟是幫傭兒子破窗所為

前大法官、中研院院士王澤鑑住家保險箱內30萬元失竊，2022年6月深夜發現前幫傭的兒子陳男，站在他宿舍的窗外懷疑他行竊，報案逮人。台北地檢署認為，陳男2度從窗戶進屋行竊，但未獲利，依竊盜未遂、毀損罪嫌起訴；30萬元現金遭竊則缺乏充分事證給予不起訴處分。

第6屆司法院大法官王澤鑑是德國慕尼黑大學法學博士，德國著名法學家卡爾·拉倫茨的學生，現為台大法律系名譽教授、司法院優遇大法官，去年高齡獲選中央研究院人文及社會科學組新科院士；86歲王澤鑑為國內民法權威，著作「民法學說與判例研究」8冊，在稱為台灣法學界「天龍八部」，至今仍是法律系學生必備教材。

檢方調查，有詐欺前科27歲陳男，為86歲的前大法官王澤鑑幫傭兒子，幼時曾短暫住在王澤鑑宿舍，熟稔屋內格局及周邊環境，2022年6月初某日，涉徒手開啟宿舍1樓玄關旁窗戶，進屋在玄關翻找財務、著手行竊，但未得逞離開現場。

陳男同年月17日凌晨5時許，再度到王澤鑑宿舍，涉持似一字起子工具，爬上2樓敲破窗戶，當時王澤鑑聽到聲響查看，發現昔日幫傭的兒子陳男，懷疑他意圖行竊，大聲喝斥並報警抓人。

陳男到案後針對2021年9月間，王澤鑑屋內保險箱中的30萬元失竊案否認犯行。他辯稱，他從小認識的男子「阿勝」，多年前陪他進屋行竊，但「阿勝」2021年入間前，委託他母親將給他2張信用卡，信用卡是王的信用卡，才會想進屋交還信用卡，不知道盜刷、保險箱現金失竊等。