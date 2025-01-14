快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

聽新聞
0:00 / 0:00

前大法官、中研院院士王澤鑑住家遭竊 竟是幫傭兒子破窗所為

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大法官、中研院院士王澤鑑住家保險箱內30萬元失竊，2022年6月深夜發現前幫傭的兒子陳男，站在他宿舍的窗外懷疑他行竊，報案逮人。台北地檢署認為，陳男2度從窗戶進屋行竊，但未獲利，依竊盜未遂、毀損罪嫌起訴；30萬元現金遭竊則缺乏充分事證給予不起訴處分。

第6屆司法院大法官王澤鑑是德國慕尼黑大學法學博士，德國著名法學家卡爾·拉倫茨的學生，現為台大法律系名譽教授、司法院優遇大法官，去年高齡獲選中央研究院人文及社會科學組新科院士；86歲王澤鑑為國內民法權威，著作「民法學說與判例研究」8冊，在稱為台灣法學界「天龍八部」，至今仍是法律系學生必備教材。

檢方調查，有詐欺前科27歲陳男，為86歲的前大法官王澤鑑幫傭兒子，幼時曾短暫住在王澤鑑宿舍，熟稔屋內格局及周邊環境，2022年6月初某日，涉徒手開啟宿舍1樓玄關旁窗戶，進屋在玄關翻找財務、著手行竊，但未得逞離開現場。

陳男同年月17日凌晨5時許，再度到王澤鑑宿舍，涉持似一字起子工具，爬上2樓敲破窗戶，當時王澤鑑聽到聲響查看，發現昔日幫傭的兒子陳男，懷疑他意圖行竊，大聲喝斥並報警抓人。

陳男到案後針對2021年9月間，王澤鑑屋內保險箱中的30萬元失竊案否認犯行。他辯稱，他從小認識的男子「阿勝」，多年前陪他進屋行竊，但「阿勝」2021年入間前，委託他母親將給他2張信用卡，信用卡是王的信用卡，才會想進屋交還信用卡，不知道盜刷、保險箱現金失竊等。

檢方認定，陳男2022年間涉犯踰越窗戶侵入住宅竊盜未遂罪嫌、毀損他人物品罪嫌，依法起訴；保險箱中的30萬元失竊案，無法證明「阿勝」竊取，且缺乏充分事證顯示陳男沁入行竊，依「罪證有疑，利於被告」的證據法則，自不得據入陳男於罪，犯罪嫌疑不足給予不起訴處分。

中研院院士王澤鑑。圖／本報資料照片
中研院院士王澤鑑。圖／本報資料照片

保險 大法官 王澤鑑

延伸閱讀

兩度侵入前大法官家偷竊未遂 前幫傭兒子遭訴

憲訴法覆議案後續 卓揆：憲法規定下持續研議救濟作為

連偷7座宮廟香油錢 兩男認錯願求原諒被判14個徒刑

國銀2024年刷卡金額改寫史上新高 雙巨頭成績單出爐

相關新聞

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

東港安泰醫院大火燒出違建，屏東縣府查出，醫院安檢申報委由同家專業機構簽證合格；屏東地檢署專案小組偵辦中，朝過失致死、偽造...

沈富雄批陳時奮「沒廉恥厚臉皮」挨告 刑事無罪民事也免賠

前立委沈富雄在政論節目中批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」等，遭陳控告公然侮辱罪，一審獲判無罪，去年高院...

前大法官、中研院院士王澤鑑住家遭竊 竟是幫傭兒子破窗所為

前大法官、中研院院士王澤鑑住家保險箱內30萬元失竊，2022年6月深夜發現前幫傭的兒子陳男，站在他宿舍的窗外懷疑他行竊，...

偷台灣科技人才及技術 3陸企涉嫌在台非法活動遭查獲

新竹地檢署國安營業秘密專組破獲3家大陸籍企業，涉嫌在台灣未經許可從事業務活動，不僅經營半導體設備銷售與維修，甚至挖台籍工...

台中捷運隨砍人案…凶嫌無毀損故意 中捷公司求償被駁

洪姓男子去年刻意選在鄭捷案10周年當天在台中捷運車廂隨機砍人，刑事被依殺人未遂等罪判10年，台中捷運公司主張車廂被砍到變...

安泰大火燒出違建縣府今拆除 醫院提行政訴訟法院駁回

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風天大火釀9死，燒出全院近5成違建，起火動力中心違建率逾3300%，屏東縣府今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。