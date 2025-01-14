台中捷運隨砍人案…凶嫌無毀損故意 中捷公司求償被駁

洪姓男子去年刻意選在鄭捷案10周年當天在台中捷運車廂隨機砍人，刑事被依殺人未遂等罪判10年，台中捷運公司主張車廂被砍到變形提告毀損罪、附帶民事求償；法院以洪不具毀損故意，刑事部分退併辦，中捷公司附帶民事求償一併駁回。

檢方起訴指出，洪男（20歲）護專肄業自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人十周年當天，2024年5月21日持刀在台中捷運隨機砍人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年被砍傷。

台中地院審酌，洪男送精神鑑定不符合刑法第19條減刑事由，且他在大眾運輸朝人隨機砍殺，釀社會恐慌，惡性重大顯無可憫恕，也不適用刑法第59條減刑，考量他因精神疾患多次輕生未果，又被師長指責而心生憤怒，藉在捷運上隨機殺人以達到自我毀滅目的，嚴重危害社會治安。

中院去年12月26日依恐嚇公眾罪、2個殺人未遂罪，各判洪男1年6月、7年10月及6年8月，3罪應執行10年。

檢方後來認定，洪男當時持水果刀、菜刀，砍向捷運車廂內門板，造成捷運第31車廂02右側車門變形、第32車廂車門旁蓋板、車間走道牆面遭破壞而不堪使用，依毀損罪移送法院併辦。

中院刑事庭查，依監視器畫面洪男持刀走在車廂中間未靠近兩側，也無揮刀向車門、車廂動作，直到被壓制才遭眾人推向車門，客觀有無毀損犯行疑有疑慮，且洪自稱動機是要透過殺人達到「自我毀滅」，主觀是在攻擊「人」而非「物」，可見他無毀損車廂故意，該部分退併辦。

由於台中捷運公司也對洪男提起刑事附帶民事損害賠償，但因檢方就洪男涉嫌毀損罪嫌移送併辦，經法院退併辦。