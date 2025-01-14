偷台灣科技人才及技術 3陸企涉嫌在台非法活動遭查獲

新竹地檢署國安營業秘密專組破獲3家大陸籍企業，涉嫌在台灣未經許可從事業務活動，不僅經營半導體設備銷售與維修，甚至挖台籍工程師，利用VPN翻牆與北京同步技術，直接參與晶片研發設計，造成台灣高科技關鍵技術險些外流，檢方因此分別起訴或緩起訴這幾家陸企的台灣負責人。

國安營業秘密專組檢察官王遠志、葉子誠、蔡沛螢等人查出，北方華創微電子裝備有限公司、北京嘉楠捷思信息技術有限公司、合肥聯睿微電子科技有限公司等3家陸企，涉嫌竊取台灣的半導體高科技設備、晶片IC設計及藍牙技術等關鍵技術，未經許可在台招募台灣人從事業務活動，違反兩岸人民關係條例。

北方華創2016年就非法在台設辦事處，並且買下台灣公司掩飾，持續招攬工程師參與半導體設備銷售與安裝。

北京嘉楠科技則於2017年指示台籍陳姓男子以台資公司名義在台設運營據點，並簽訂「技術開發合同」，並且在2018年到2024年之間，招募晶片研發工程師組成研發團隊，利用嘉楠科技提供的VPN及遠端工作站，將晶片研發數據及技術成果直接儲存於北京嘉楠科技的伺服器，實現即時聯繫與技術同步。

合肥聯睿微則透過呂姓男子在台設立台資公司及空殼的美商台灣分公司，作為在台非法業務延伸據點從事藍牙晶片研發，呂男甚至2022年就被查到違法，卻沒有停止行為，繼續為合肥聯睿微進行非法業務，因此遭到檢方提起公訴。

新竹地檢署表示，竹科年產值已突破1兆元，是台灣的產業重要命脈，更是全球半導體、IC設計及光電產業的核心樞紐，對國家經濟與科技發展貢獻卓越，因此若高科技技術外流，將對國家利益造成無法彌補的損失，呼籲國內高科技產業及從業人員提高警覺，謹慎防範陸資企業可能採取的滲透手法。

檢方呼籲，在接觸背景不明的合作對象或招募行為時，務必審慎核實，避免因一時疏忽導致技術外流，危及國家利益。同時企業應主動加強與主管機關及執法單位的合作，建立完善內部監控與風險管理機制，並鼓勵從業人員檢舉可疑行為，共同防範非法陸資業務活動，才能打擊任何危害國家安全的行為。