安泰大火燒出違建縣府今拆除 醫院提行政訴訟法院駁回

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風天大火釀9死，燒出全院近5成違建，起火動力中心違建率逾3300%，屏東縣府今天上午進場強制拆除，院方在10日向高雄高等行政法院聲請停止強制執行訴訟，法院裁定駁回聲請，縣府如期進場拆違建。

東港安泰醫院去年10月3日山陀兒颱風來襲發生大火，動力中心起火濃煙蔓延到相通D棟，Ｄ棟有8名患者死亡，動力中心一名員工葬生火窟，釀9死重大醫院事故。

大火讓違建現形，縣府發現，東港安泰醫院5棟建築存在大量違建，發生火警D棟大樓及毗鄰電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%。

屏東縣府1月3日到東港安泰醫院張貼強制執行，拆除D棟及電力中心的違建，限期清除內部物品，1月14日強制拆除；東港安泰醫院10日向高雄高等行政法院提起行政訴訟，聲請停止強制執行拆除，法院昨13日開庭，今裁定駁回聲請，上午進場拆除違建。

縣府3日張貼拆除公告，東港安泰醫院在6、8日來文縣府希望自行拆除違建，縣府根據營建署民國97年正式函釋「違章建築通知補行申請執照，逾期未補辦經通知拆除者，違建人雖在執行拆除前，申請補照，然其拆除通知之期限，依法能不得准許延緩。」

縣府表示，去年10月已通知醫院，違建在期限內申請補照，直到去年12月未提出。縣府去年12月2日寄發拆除通知單，今年1月3日張貼強制執行公告，3日貼出後，醫院才在6、8日來文說自行拆除，但依營建署函釋不得緩拆。