護航收賄4%工程款 公路總局幫工程司遭訴

公路總局第一區養護工程處復興工程段魏姓幫工程司，涉嫌利用擔任監工，負責考核、審核復興段相關工程的法定職務，向初次承包油漆工程的林姓廠商，收取每期工程款4%的賄款，作為不予刁難及加速請款的對價，2013年4至6月間，4度收賄共50萬元，遭新北地檢署依貪汙治罪條例職務上收賄罪起訴。

該名魏姓幫工程司，先前便曾在2010年間擔任工務員時，刻意刁難標案廠商工程款，伺機索賄50萬元；後來升任幫工程司，又在2019年間，暗示廠商自己兒子缺錢養病，藉此收賄5萬元，均遭檢方依涉犯貪汙條例起訴。

檢調另查出魏男以類似手法，於2012年一工處辦理「台7線羅浮橋油漆改善計畫」公開招標，事後林姓廠商以2855萬8200元得標，由魏男擔任監工。林姓廠商為求履約期間陳報資料的核備、估驗計價審定及核銷撥款能迅速、順利完成，以降低資金壓力，於是著手行賄魏男。