快訊

洛杉磯野火元凶在這？電塔底部竄火勢 民眾目擊「驚悚瞬間」

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

聽新聞
0:00 / 0:00

台肥12年前轉投資虧3億 前立法院副院長鍾榮吉判刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣肥料公司2013年轉投資赴大陸設廠，造成1001萬美元約台幣3億964萬元損失，時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉、台肥副總經理周偉馨、投資處長劉奕鐘被訴違反證券交易法特別背信罪，台北地院審理，今判鍾有期徒刑5年、判周有期徒刑4年，判劉有期徒刑1年9月，緩刑3年。可上訴。

民進黨前立委蘇治芬爆料，2013年台肥與晉群公司成立旭昌化學公司，預計在大陸昆山設立電子級化學品廠，握有51%股權的台肥卻無法掌握旭昌經營權，旭昌後來損失約5000萬美元的15億股本，由台肥擔保向銀行申貸1000萬美元。

檢察官指控，台肥2014至2016年個體財務報告暨會計師查核報告、個體綜合損益表、個體現金流量表顯示，2014、2015年度台肥營運良好，但代償轉投資造成2016年業績下滑，決策人行為造成台肥重大損害。

檢方調查，鍾榮吉等人明知不得違反「資金貸與及背書保證作業程序」，卻仍提出依照股東持股比例的背書保證，投資處後來做成「原則上依照股東持股比例背書保證」結論，將會議紀錄上呈鍾榮吉簽核，由董事會決議。

檢方偵查認為，鍾榮吉明知董事長僅能就背書保證限額5%內先行決行，卻在2011年12月27日的董事會提出旭昌開曼公司向銀行融資1000萬美元案，再提議採台肥與晉群連帶保證的方式，導致董事會誤信適法性加以處理。

之後，台肥董事會即以「若銀行不同意按出資比例背書保證時，董事會授權董事長鍾榮吉可改用連帶保證方式，完成後再提董事會說明備查」通過此議案，造成台肥重大損失，檢方接獲檢舉，分案查緝。

台肥前副總經理周偉馨。圖／聯合報系資料照片
台肥前副總經理周偉馨。圖／聯合報系資料照片
台肥前投資處長劉奕鐘。圖／聯合報系資料照片
台肥前投資處長劉奕鐘。圖／聯合報系資料照片
台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉。圖／聯合報系資料照片
台肥前董事長、前立法院副院長鍾榮吉。圖／聯合報系資料照片

台肥 會計師 財務

延伸閱讀

憲訴法覆議案後續 卓揆：憲法規定下持續研議救濟作為

鄭淑心指柯文哲接觸習近平 民眾黨：路人甲無憑據 蹭什麼？

財部查漏稅 強化資料蒐集

緩和對立 藍籲「朝野峰會、國是會議」

相關新聞

安泰大火燒出違建縣府今拆除 醫院提行政訴訟法院駁回

屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風天大火釀9死，燒出全院近5成違建，起火動力中心違建率逾3300%，屏東縣府今天上午...

台中捷運隨砍人案…凶嫌無毀損故意 中捷公司求償被駁

洪姓男子去年刻意選在鄭捷案10周年當天在台中捷運車廂隨機砍人，刑事被依殺人未遂等罪判10年，台中捷運公司主張車廂被砍到變...

台肥12年前轉投資虧3億 前立法院副院長鍾榮吉判刑5年

台灣肥料公司2013年轉投資赴大陸設廠，造成1001萬美元約台幣3億964萬元損失，時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉...

板橋幼兒園餵藥案 幼教老師控王婉瑜等3人誹謗均不起訴

2023年板橋幼兒園餵藥案，幼教老師被質疑餵食幼童巴比妥、苯重氮基鹼，後續幼童毛髮「均未檢出」相關成分，幼教老師獲不起訴...

前大法官、中研院院士王澤鑑住家遭竊 竟是幫傭兒子破窗所為

前大法官、中研院院士王澤鑑住家保險箱內30萬元失竊，2022年6月深夜發現前幫傭的兒子陳男，站在他宿舍的窗外懷疑他行竊，...

偷台灣科技人才及技術 3陸企涉嫌在台非法活動遭查獲

新竹地檢署國安營業秘密專組破獲3家大陸籍企業，涉嫌在台灣未經許可從事業務活動，不僅經營半導體設備銷售與維修，甚至挖台籍工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。