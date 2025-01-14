台肥12年前轉投資虧3億 前立法院副院長鍾榮吉判刑5年

台灣肥料公司2013年轉投資赴大陸設廠，造成1001萬美元約台幣3億964萬元損失，時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉、台肥副總經理周偉馨、投資處長劉奕鐘被訴違反證券交易法特別背信罪，台北地院審理，今判鍾有期徒刑5年、判周有期徒刑4年，判劉有期徒刑1年9月，緩刑3年。可上訴。

民進黨前立委蘇治芬爆料，2013年台肥與晉群公司成立旭昌化學公司，預計在大陸昆山設立電子級化學品廠，握有51%股權的台肥卻無法掌握旭昌經營權，旭昌後來損失約5000萬美元的15億股本，由台肥擔保向銀行申貸1000萬美元。

檢察官指控，台肥2014至2016年個體財務報告暨會計師查核報告、個體綜合損益表、個體現金流量表顯示，2014、2015年度台肥營運良好，但代償轉投資造成2016年業績下滑，決策人行為造成台肥重大損害。

檢方調查，鍾榮吉等人明知不得違反「資金貸與及背書保證作業程序」，卻仍提出依照股東持股比例的背書保證，投資處後來做成「原則上依照股東持股比例背書保證」結論，將會議紀錄上呈鍾榮吉簽核，由董事會決議。

檢方偵查認為，鍾榮吉明知董事長僅能就背書保證限額5%內先行決行，卻在2011年12月27日的董事會提出旭昌開曼公司向銀行融資1000萬美元案，再提議採台肥與晉群連帶保證的方式，導致董事會誤信適法性加以處理。