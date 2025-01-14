士林農會改選爆爭議 產發局：全案移送地檢署

台北市士林區農會將於2月進行改選，卻被爆出有大批人頭會員加入，不具有農會會員資格等，甚至傳出北市產發局官員收受數千元提貨券。產發局表示，去年5月接獲檢舉，就依法啟動相關調查，除了將全案移送地檢外，也主動抽查會員戶籍作業，均符合規定；收受提貨券一事，則與士林農會無關，也告誡嚴禁再犯。

據鏡周刊報導，士林區農會為北市規模最大及資產最多的農會，面對即將改選，前後任勢力兩派人馬競爭，更有檢舉指出，農會內有大量不具資格、過世的人頭會員加入，產發局卻未積極徹查。此外，更有產發局內兩位長官，收受總價6000元及2000元的提貨券，疑似有貪汙之嫌。

產發局表示，自2024年5月起多次接獲檢舉，均即時函請士林區農會配合清查作業，並於同年9月23日就陳情人檢舉的爭議地籍資料辦理現地勘查，也將結果移請士林區農會提報理事會審議。

不過，農會均沒有積極處理，產發局依農會法相關規定發函該農會給予警告，及依農會法第42條規定，函請農業部同意撤銷該會議決議，但也沒有獲得農業部同意撤銷，函復請產發局輔導士林區農會依規定重新提送理事會審定。

產發局也立即依農業部函釋拜會士林區農會，要求其提供爭議會員入會申請相關資料供查核，但士林區農會以該會均依規定辦理審查拒絕提供。

產發局強調，為了避免爭議延燒影響選務執行，主動於同年11月22日將全案卷證移送台灣士林地方檢察署偵辦。為求慎重，主動於同年12月3日辦理士林區農會會員戶籍抽查作業，結果均符合規定。

產業局說，農會會員入會及異動審查，依農會法基層農會會員資格查及認定辦法規定，理事會審查資格時，要依照事實條件個別審查，並將結果當場做成紀錄，供農會編造會員名冊。後續也會秉持公平、公正、公開原則，持續督導士林區農會依基層農會會員資格審查及認定辦法、農會法暨農會考核辦法確實執行，維護農民權益。

另外，有關農會提貨券一事，產發局說明，該提貨券為台北市農會辦理會員代表大會致贈予出列席人員，並達促銷農產品，產發局列席人員當時基於公務禮儀未即時退還，實與士林區農會選舉爭議無關。

產發局說，經議會議員質詢後，立即請政風單位調查完畢，並依公務員廉政倫理規範第6點第2款規定退還有困難之財物，將視受贈財物之性質及價值，提出歸公、付費收受等其他適當建議。