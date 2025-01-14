板橋幼兒園餵藥案 幼教老師控王婉瑜等3人誹謗均不起訴

2023年板橋幼兒園餵藥案，幼教老師被質疑餵食幼童巴比妥、苯重氮基鹼，後續幼童毛髮「均未檢出」相關成分，幼教老師獲不起訴。當年7月間何姓、王姓老師提告立委王婉瑜、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威等3人，涉加重誹謗及違反個資法，台北地檢署今偵結，認為此案為可受公評之事，給予不起訴處分。

2023年7月24日，何姓老師在立委王鴻薇陪同下到北檢按鈴控告王婉瑜、羅致政、招名威等人，2023年6月2日至14間的臉書貼文，分別涉嫌誹謗、且公布老師姓氏、任教班級、英文化名違反個資法。

何老師當時指出，「利用公眾人物的優勢，指控我們餵食胃藥，讓我們受到社會霸凌、失去工作，身心受到煎熬，我們無法理解公眾人物為什麼對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意」「第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品」，希望司法還給他們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。