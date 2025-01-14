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板橋幼兒園餵藥案 幼教老師控王婉瑜等3人誹謗均不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

2023年板橋幼兒園餵藥案，幼教老師被質疑餵食幼童巴比妥、苯重氮基鹼，後續幼童毛髮「均未檢出」相關成分，幼教老師獲不起訴。當年7月間何姓、王姓老師提告立委王婉瑜、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威等3人，涉加重誹謗及違反個資法，台北地檢署今偵結，認為此案為可受公評之事，給予不起訴處分。

2023年7月24日，何姓老師在立委王鴻薇陪同下到北檢按鈴控告王婉瑜、羅致政、招名威等人，2023年6月2日至14間的臉書貼文，分別涉嫌誹謗、且公布老師姓氏、任教班級、英文化名違反個資法。

何老師當時指出，「利用公眾人物的優勢，指控我們餵食胃藥，讓我們受到社會霸凌、失去工作，身心受到煎熬，我們無法理解公眾人物為什麼對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意」「第一線的幼教老師，不是這些人選舉的祭品」，希望司法還給他們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。

檢方認定，幼兒園幼童有無遭餵食巴比妥的議題，與公共利益有關，屬可受公評之事，貼文縱使另幼教老師心生不外，但非僅屬私德，非損害名譽為唯一目的；羅致政貼文中未揭露幼教老師個資，王婉瑜及招名威貼文涉妨害名譽部分，則依據相關媒體報導資料而發出貼文，非憑空杜撰；王婉瑜貼為顯示動機為協助家長，非損害幼教老師等利益為目的，與不構成個資法，全案給予3人不起訴處分。

2023年板橋幼兒園餵藥案，幼教老師提告立委王婉瑜、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威等3人涉加重誹謗及違反個資法，北檢偵結認為此案為可受公評之事，給予不起訴處分。圖／翻攝自udn影片
2023年板橋幼兒園餵藥案，幼教老師提告立委王婉瑜、民進黨立委羅致政、中原大學副教授招名威等3人涉加重誹謗及違反個資法，北檢偵結認為此案為可受公評之事，給予不起訴處分。圖／翻攝自udn影片

個資 妨害名譽 幼教 王鴻薇

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