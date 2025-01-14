役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了
桃園呂姓役男去年3月間入伍，新訓後在內政部消防署服替代役，前幾個月正常，去年9月的中秋節適逢周間未有連續假期，呂男卻給自己放假近3天才返宿服勤，直到11月初止，累計擅離職役時數達368小時，桃園地院依替代役役男無故擅離職役累計逾7日判拘役40日，得易科可上訴。
犯罪事實指出，19歲呂男是桃園市2024年第Z254梯次替代役役男，去年3月19日徵集，新訓後到內政部消防署服替代役，呂男明知役男服勤替代役期間，應依規定執行職役，不得任意擅離職役，去年分別於9月15日晚上9時未返宿起至18日上午8時返回服勤止、9月29日晚上9時未返宿起至同年10月4日7時、10月7日下午1時至8日上午8時、10月16日晚上9時未返宿起至17日下午1時、10月27日晚上9時未返宿起至11月3日晚上9時返宿止，擅離職役期間累計時數有368小時逾7日，遭消防署送辦。
法官審酌，被告呂男身為替代役男，竟未能善盡憲法所應盡義務，無故擅離職役，無視其職役代表的社會責任及國民義務，妨害役政管理，影響勤務正常執行，同時破壞服役單位管理制度，念在犯後坦承犯行，態度尚稱良好，並考量前無科，兼衡其犯罪動機、目的、手段及擅離職役的期間日期長短等情狀，量處主文之刑，並諭知可易科罰金4萬元。
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