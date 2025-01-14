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郭哲敏再交保 新北檢提抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

八八會館負責人郭哲敏（右二）涉嫌經營博弈與地下匯兌，日前遭新北地方法院裁定羈押，昨天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
八八會館負責人郭哲敏（右二）涉嫌經營博弈與地下匯兌，日前遭新北地方法院裁定羈押，昨天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站、地下匯兌及洗錢，起訴後在押，新北地方法院昨裁定他以2億元交保；郭再度火速籌足保金，4小時內就辦保完成離去法院。新北地檢署決定提起抗告，郭能否回家過年仍有變數。

郭哲敏先前再三表示不會棄保潛逃，還曾裝窮稱公司、帳戶全被查扣、凍結，上次1億元保金是跟親友借來的；合議庭昨裁定他本月24日上午10時前籌足保金辦保即可，顯然小看了郭的財力。郭早已備好2億現金，若不是等銀行午休結束才能開始點鈔，恐怕不到4小時便已走人。

據了解，新北檢原本對抗告態度尚保留，但檢方連初步裁定理由都還沒收到，就得知郭已辦完保走人，認為他一再展現驚人財力，保金無論是當初的5千萬、1億，到這次加碼為2億，一律「要多少有多少」，且隨時放在身邊備用，如此財力要棄保潛逃、偷渡出境，簡直易如反掌。

檢方抗告理由，將朝郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活經驗和實力，即便他護照遭註銷，柬埔寨護照也呈交給合議庭保管，但他先前交保期間，電子腳環曾觸發警報近千次，以其財力、人脈、背景，要「坐桶子」或搭乘快艇偷渡出境顯非難事，若棄保潛逃，恐如日前囂張嗆聲的同案共犯林秉文，再度重創司法威信。

新北院昨裁定，郭哲敏及同案共犯張旭昇各以2億元及2千萬元交保，兩人限制出境、出海外，須接受電子腳環及居家讀取器等科技監8月。期間2人應於每日上午及晚間9時，於限制住居處所持配發的監控手機，拍攝自己面部照片並上傳給科技設備監控中心，確認行蹤。

裁定理由指出，全案已交互詰問完畢，上周五辯論終結，定今年5月29日宣判，合議庭因此認為郭、張2人如能以上述保證金供擔保，並配合相關科技監控等防逃措施，應有相當程度約束力，得以停止羈押。

新北 監控 郭哲敏

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