詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

北市警大同分局寧夏路派出前所長葉育忻收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲2百萬現金、109萬元虛擬幣及「生日禮物」220萬元中古賓士，替杜查個資，還偽造法院交保單。士林地院依交付賄賂罪判杜2年8月徒刑；案經上訴，台灣高等法院今傳杜，杜不斷替葉求情，稱葉的人生因他而毀，希望「刑度都加在我身上」。

葉育忻一審時被認定犯3罪，違背職務收賄罪判12年6月、洗錢防制法洗錢罪判1年、行使偽造公文書罪判1年2月徒刑，不法所得也遭沒收，未定應執行刑。高院法官對杜承哲（29歲）說，葉從警，即使杜去誘惑，他也可以選擇「不要」，葉是自己把自己毀了；公訴檢察官也說「葉已經全盤認罪」，杜改口供沒有實益。杜喃喃賓士車真的不是賄賂，而是送葉40歲生日的禮物，沒有對價，兩人感情很好，「我連他『𡳞鳥』多長都知道。」

本案源於台版柬埔寨案關押61人釀3人死亡，檢警溯源抓到主嫌杜承哲（一審遭處無期徒刑）後，從手機對話紀錄抓出葉育忻涉案。葉時任寧夏所所長，曾收杜2百萬現金、價值109萬元的虛擬貨幣，還收下220萬元的中古賓士車。葉替杜查詢民眾個資，還偽業造士院交保單，讓杜用以誆騙詐團機房。

士院審理時，葉育忻辯稱杜承哲是刑案線民，觀察杜先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動，自己個性不拘小節，一時不察犯錯，指示同仁使用警務系統查個資；直到看新聞得知杜涉及詐欺案，甚至牽涉人命，對於可能間接或多或少協助杜「深感懊悔」。

葉也說，200萬元是杜提出的大概數字，他沒有記帳不清楚金額，約170萬元是杜贊助寧夏派出所的「誘捕偵查」費用，抓毒品犯嫌需使用大量現金，才會借來使用，事後有歸還；另約30萬元則是轄區經營費用，其中派出所同仁遭精神異常女子刺傷左肺，急需慰問，他才向杜借8萬8千元，後續就算他沒有開口，因杜支持他的工作，不時贊助派出所團隊。

葉育忻說他拒絕杜送他中古賓士車當生日禮物，但杜堅持先找人登記，才會找女密友劉曼青幫忙；虛擬貨幣則是因他年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，劉女非公職，找她申設MaiCoin虛擬貨幣錢包，急需用錢時，請劉女操作手機，出金至實體帳戶。劉曼青說，她依葉給的流程表申設虛擬帳號錢包，打幣過程都不曉得，不知出金後實體帳戶還留有30多萬元，另她收宅配包裹裝有68萬現金，都沒動用。

案發之後，葉妻流產，婚姻不保。高院今開庭時，杜承哲將過錯都攬在自己身上，並說給葉的金錢加起來大約只有50萬元，賓士車是贈與、沒有對價，而交付的金錢是讓葉去釣毒販用的，事後有歸還。杜希望法官對葉從輕量刑，葉丟了工作、沒了家庭，他很愧疚。

法官表示，事情是看證據，「不是你說不是就不是」，並要杜不用糾結什麼；對於葉二審認了收賓士車是收賄，杜說「不知道他幹嘛認這個？真的是生日禮物啊」並雙手合十拜託法官「他（葉育忻）已經四十多歲了，關完能做什麼？」