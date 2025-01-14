麥當勞疑遭性侵案 士檢今約詢少女母親

一名17歲少女在台北市麥當勞打工疑遭性侵，母親去年底上網發文揭露此事震驚社會，近日再貼出少女生前影像淚訴無法接受。士林地檢署今將約詢少女母親調查性侵部分案情，少女生前曾遭詐、淪詐欺人頭戶部分，因少女死亡不起訴處分。

全案緣於少女母親去年底上網發文，指稱少女在住家附近麥當勞打工，一年遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰罹患憂鬱症，對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊問「要賠多少錢？」，麥當勞介入認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年11月4日稱外出到附近超商購物，一去不返，11月6日從百齡橋墜河，屍體隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現。事件震驚各界，少女母親近日再上網貼出少女「最後身影」，淚訴至今仍無法接受女兒離世事實。

據了解，少女去年離開麥當勞後急於開源貼補家用，6月間上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月遭遇假投資詐騙，借高利貸投資，被騙走9萬8000元，9月又在網路上遭遇假交友詐騙，對方稱「買1000元遊戲點數才能見面」，少女再度損失1000元。

士林地檢署表示，少女疑遭性侵部分，今約詢少女母親釐清案情；少女淪為人頭帳戶，該帳戶被詐團用於行騙2名被害人，2人分別損失1萬5000元及2萬4800元，少女因此被列被告；因少女去年11月7日已死亡，依刑事訴訟法規定不起訴處分。