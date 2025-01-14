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麥當勞疑遭性侵案 士檢今約詢少女母親

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

一名17歲少女在台北市麥當勞打工疑遭性侵母親去年底上網發文揭露此事震驚社會，近日再貼出少女生前影像淚訴無法接受。士林地檢署今將約詢少女母親調查性侵部分案情，少女生前曾遭詐、淪詐欺人頭戶部分，因少女死亡不起訴處分。

全案緣於少女母親去年底上網發文，指稱少女在住家附近麥當勞打工，一年遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰罹患憂鬱症，對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊問「要賠多少錢？」，麥當勞介入認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年11月4日稱外出到附近超商購物，一去不返，11月6日從百齡橋墜河，屍體隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現。事件震驚各界，少女母親近日再上網貼出少女「最後身影」，淚訴至今仍無法接受女兒離世事實。

據了解，少女去年離開麥當勞後急於開源貼補家用，6月間上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月遭遇假投資詐騙，借高利貸投資，被騙走9萬8000元，9月又在網路上遭遇假交友詐騙，對方稱「買1000元遊戲點數才能見面」，少女再度損失1000元。

士林地檢署表示，少女疑遭性侵部分，今約詢少女母親釐清案情；少女淪為人頭帳戶，該帳戶被詐團用於行騙2名被害人，2人分別損失1萬5000元及2萬4800元，少女因此被列被告；因少女去年11月7日已死亡，依刑事訴訟法規定不起訴處分。

性侵 母親 麥當勞

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