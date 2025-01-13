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連偷7座宮廟香油錢 兩男認錯願求原諒被判14個徒刑
彰化縣吳姓和陳姓兩名男子分別偷機車和安全帽，連續7次合作偷竊宮廟香油錢，得手200元至1萬6千元，警方循線逮捕。彰化地方法院審結，依涉犯竊盜罪、攜帶兇器竊盜罪被起訴14案，分別判處有期徒刑3月至9月不等。可上訴。
檢方依竊盜罪嫌起訴吳姓和陳姓兩名男子，偷遍北斗、員林、溪湖、田中的宮廟，趁四下無人時動手，作案過程都被監視錄影器錄下，警方到吳、陳兩人住處逮人。
判決書指出，吳、陳二人貪圖小利，一再竊取宮廟香油錢，犯罪動機實有可議，且吳男竊取機車代步，和陳男一起為行竊得上鎖的香油錢，攜帶砂輪機、起子等物破壞鎖頭而行竊，因行竊時無人看管，未直接造成他人的威脅，而竊得財物價值非鉅，基於行為罪責，構成量刑的框架上限。
吳男還被捕後主動向承辦員警坦白全情，自首而受裁判，可見已有悔悟之心，他在審理時表示因罹患糖尿病花很多錢治病，缺錢才不得已去行竊，覺得抱歉，希望能原諒他，出監後不會再犯。陳男自述原本務農，他在家修理屋頂摔下來受傷而無法工作，父親住長照中心，經濟困難才去行竊，待他出監後有工作能力，會去宮廟賠償和道歉。
彰化地院審酌吳、陳二人犯意和行為等量刑事實，依犯竊盜罪、攜帶兇器竊盜罪，分別判處有期徒刑3月至9月不等，竊盜罪得易科罰金，追徵他們的犯罪所得。
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