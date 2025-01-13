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還有變數！郭哲敏2億交保+電子腳環回家過年 新北檢要抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈及地下匯兌，遭新北地方法院裁定羈押，今天合議庭裁定他以2億元交保，限制出境、出海並輔以科技監控，但他是否能安穩回家過個好年仍有變數，新北地檢署已決定對郭和同案共犯張旭昇交保裁定均提起抗告，至於具體抗告理由將待收到院方裁定書後再研議。

據了解，檢方初步將朝向郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活的經驗和實力，即便他的台灣護照和柬埔寨護照均已呈交給合議庭保管，不可能自機場離境，但以他的人脈背景，要以「坐桶子」或搭乘快艇偷渡出境簡直易如反掌。

新北地院今裁定，郭哲敏以2億元、張旭昇2千萬交保，兩人除限制出境、出海外，並須接受電子腳環及居家讀取器等科技設備監控8月。科技監控期間，2人並應於每日上午9時、晚間9時，在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心各1次，如未能於1月24日上午10時前辦保完成，將自29日起延長羈押2月。

涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈及地下匯兌，在過年前夕獲合議庭裁定以2億元交保，新北檢已決定提起抗告。記者蔣永佑／攝影
八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈及地下匯兌，在過年前夕獲合議庭裁定以2億元交保，新北檢已決定提起抗告。記者蔣永佑／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影
涉嫌經營博弈與地下匯兌的八八會館負責人郭哲敏（中）日前遭新北地方法院裁定羈押，今天新北地院合議庭裁定，郭哲敏以2億元交保。記者葉信菉／攝影

博弈 新北 監控 郭哲敏

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