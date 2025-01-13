還有變數！郭哲敏2億交保+電子腳環回家過年 新北檢要抗告

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈及地下匯兌，遭新北地方法院裁定羈押，今天合議庭裁定他以2億元交保，限制出境、出海並輔以科技監控，但他是否能安穩回家過個好年仍有變數，新北地檢署已決定對郭和同案共犯張旭昇交保裁定均提起抗告，至於具體抗告理由將待收到院方裁定書後再研議。

據了解，檢方初步將朝向郭哲敏涉犯重罪且財力雄厚，有在海外生活的經驗和實力，即便他的台灣護照和柬埔寨護照均已呈交給合議庭保管，不可能自機場離境，但以他的人脈背景，要以「坐桶子」或搭乘快艇偷渡出境簡直易如反掌。