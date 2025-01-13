陳啓昱涉台鹽綠能掏空案再延押2月 法院：未完全坦承

台鹽前董事長陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能，去年11月25日遭羈押，羈押期到今年1月25日，檢察官以偵查尚未終結，羈押原因尚未消滅，聲請延押，台南地院法官認陳尚未完全坦承，今裁定再延押2個月到3月25日。

陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能，遭檢察官聲請羈押禁見，台南地院法官裁定無保交回，南檢檢察官提抗告，台南高分院11月1日召開羈押庭，陳無故不到，無法聯絡上，南檢於11月4日發布通緝，陳啓昱逃亡24天，於11月25日由律師陪同到案，經檢察官聲請羈押獲准。

台南地院裁定書指出，陳啓昱因違反證券交易法等案件，於2024年11月25日裁定羈押，檢察官以羈押期間即將屆滿，偵查尚未終結，原羈押原因仍然存在，認為陳有繼續羈押並禁止接見、通信的必要，聲請延長羈押2月。

裁定書並指出，經法官訊問陳啓昱，陳在訊問中未就全部犯罪事實完全坦承，顯然保留部分情節；由於此案涉案人數甚多、金流往來龐雜且龐大，尚待檢警一一傳喚及清查；而扣案的書、物證及相關行動裝置內容仍需調查，還須相互勾稽比對研判等，因此，羈押的原因及必要性還未消滅，應認聲請人之聲請為有理由，准予自1月25日起再予延長羈押2 月，並禁止接見通信。

陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能案，在逃亡期間就引起各方撻伐及質疑，到案後立委謝龍介指南部盛傳「都喬好了」，質疑此案會不會像陳凱凌涉及光電收賄弊案，有大量的筆錄都說是「上級交辦」，卻只辦到陳凱凌？並指陳啓昱的案子，在黑白兩道追殺下，是不是喬好了？所以出來面對南檢、面對司法。