富樂快篩試劑無法顯「線」 進口商判賠中市府近1500萬元

2022年6月新冠肺炎期間，台中市政府衛生局發放Flowflex富樂快篩試劑，卻陸續接獲民眾反映檢測有異常。衛生局立即全面回收，並通報中央主管機關及檢調單位，採取法律行動。台灣新竹地方法院近日民事一審判決，大鑫資訊股份有限公司及相關人員須連帶賠償台中市政府1千449萬餘元，並支付相應利息。

衛生局說，當時有市民反映快篩試劑無法顯示控制線（C線），衛生局隨即通報中央主管機關及檢調單位。經查，供應商大鑫資訊涉嫌進口中國製劣質快篩試劑，假冒美國製產品圖利，嚴重威脅公共健康安全。除了台中市，高雄市、台北市等多個縣市政府亦有採購，後續由衛生福利部禁止該產品進口與販售，並責令全面回收。

衛生局說，為捍衛市民權益與公共資源，衛生局採取假扣押、刑事訴訟及民事訴訟等多重法律手段，全力追討因劣質快篩試劑造成的損失。歷經審理，法院去年12月20日一審判決結果大鑫資訊及相關人員須連帶賠償衛生局新台幣1千449萬餘元，並按年息5%計算至清償日止，充分展現法律的公正性與嚴肅性。