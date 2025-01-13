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彰化男嗆警「沒懶覺」攔車 法官認不算執行公務判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣姚姓男子在6年前因土地糾紛，酒後聯絡警員到場丈量土地，警員告以「非其業務」後，準備離開，但姚阻擋警員離開，還罵「臭警察仔」、「沒懶覺」，警員依妨害公務罪偵辦。一審認定，警員確認民眾報案事項非其職務後，該項公務已結束，雖姚辱罵髒字，時間短暫，且未經檢方起訴，判姚無罪，二審近日駁回上訴，全案確定。

判決指出，姚姓男子在2019年8月間，因酒後與他人有土地糾紛，姚男報警到場，警員到場後，姚男要警員幫忙丈量土地，警員以非警察職務業管，準備開車離開，但姚男認定是警員沒有勇氣辦理其申告案件，因此阻擋警員離開，還以台語辱罵「你這個臭警察仔」、「你不要在那邊沒懶覺（性器官）」，警方隨即以妨害公務罪現行犯，將姚逮捕送辦。

彰化地院認為，處理警員當時獲報到場，確認姚男飲酒，尋求協助的事項，並非其職務範圍後，準備離去，此時，警員執行該項公務已經終結，不能僅因當時警員身穿制服、開著巡邏車，就認定警員在執行職務，且妨害公務罪僅限於具體職務執行，一般巡邏不符合妨害公務要件。

另外，姚男阻擋警員離開時，雖有辱罵髒字，但時間短暫，非持續性謾罵，不過公然侮辱部分，未經告訴、起訴，涉嫌強制罪部分，不在檢方起訴範圍內。

法官指出，警員雖受人民的託付，依法執行公務，不應該受到姚男酒後無理謾罵，但基於刑法最後手段性，認定當時警員已執行職務完畢，姚男主觀上非出於妨害公務目的，不會造成其公務難以進行，自屬行為不罰，諭知無罪。

法官也強調，雖然判姚男無罪，不代表法院贊同、鼓勵不雅言論，不處罰與贊同非同義詞。

全案由檢察官上訴台中高分院後，合議庭也採取與一審相同認定，判無罪，全案確定。

彰化縣姚姓男子酒後辱罵警員，遭妨害公務起訴，台中高分院判無罪確定。圖／本報系資料照
彰化縣姚姓男子酒後辱罵警員，遭妨害公務起訴，台中高分院判無罪確定。圖／本報系資料照

妨害公務 警察

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