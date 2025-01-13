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海巡署上校淪詐團共犯 獲利4021元免職還要入監1年、罰10萬定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

海巡署秘書室前視察洪肇義以辦案、投資等理由，要求辦公室同仁交出新辦的金融卡帳密，連同自己的帳戶交給詐騙集團當工具，高雄地院依洗錢防制法一般洗錢罪判洪1年徒刑，併科10萬罰金，犯罪所得4021元沒收。高雄高分院維持一審判決，最高法院駁回洪上訴定讞。

洪肇義為海巡署三線一星上校，擔任海巡署視察期間，和署內替代役認識詐欺集團成員，並以投資虛擬貨幣、偵辦刑案分配獎金等理由，遊說其他替代役交出帳戶，提供給集團作為犯罪工具。

高雄市刑大2021年偵辦詐欺案，循線查出洪肇義涉案，同年7月間前往海巡署秘書室搜索，洪被逮後由法院裁定羈押禁見，當時海巡署先核定記大過一次。事後檢警調查，發現洪以投資虛擬貨幣、投資使用為由，向其他同仁要求提供金融帳戶帳號、密碼及金融卡，同仁迫於洪的權勢，交出帳密，他連同自己的帳戶交給集團使用。

上校淪詐團人頭戶，海巡署認為洪肇義嚴重損害公務人員聲譽，同年8月18日核定免職。檢方偵辦後，發現洪不僅充當人頭戶，還將入帳的詐欺款項轉至其他帳戶，依加重詐欺、洗錢防制法等罪起訴。

高雄地院審理時，洪否認涉案，自稱投資數百萬元失利，背負巨額債務，才與對方合作虛擬貨幣交易，並提供自己與同事帳戶，供買家匯入，他也是詐欺被害人，未涉入詐團洗錢。

但雄院認為洪身為海巡署高官，還是警大碩士，從警多年應該知道不得任意交付帳戶，何況洪取得款項後，又領現交給其他人，且洪經手金額不小，卻未留下任何單據，依據他的工作經驗，應可知這是詐團刻意隱匿金錢去向。

雄院認定洪是詐團共犯，依詐欺罪判刑1年，併科10萬罰金；犯罪所得部分，計算被害人損失，洪從中抽取0.5%手續費，僅得手4021元，宣告沒收。洪上訴，高雄高分院採認一審見解，維持原審判決，他再上訴三審，最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回確定。

洪因遭海巡署免職，他也提行政訴訟爭取撤銷處分，但台北高等行政法院認為洪嚴重損害政府、公務人員聲譽，有確實證據 ，去年6月判他敗訴，案件目前上訴到最高行政法院。

海巡署秘書室前視察洪肇義以辦案、投資等理由，要求辦公室同仁交出新辦的金融卡帳密，連同自己的帳戶交給詐騙集團當工具，高雄地院依洗錢防制法一般洗錢罪判洪1年徒刑，併科10萬罰金，犯罪所得4021元沒收。高雄高分院維持一審判決，最高法院駁回洪上訴定讞。記者王宏舜／攝影
海巡署秘書室前視察洪肇義以辦案、投資等理由，要求辦公室同仁交出新辦的金融卡帳密，連同自己的帳戶交給詐騙集團當工具，高雄地院依洗錢防制法一般洗錢罪判洪1年徒刑，併科10萬罰金，犯罪所得4021元沒收。高雄高分院維持一審判決，最高法院駁回洪上訴定讞。記者王宏舜／攝影

海巡署 虛擬貨幣 詐欺

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