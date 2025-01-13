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天道盟公主涉虐死老翁 今否認犯行：再阿達都不會做

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

基隆市竺姓女子有「天道盟公主」之稱，曾涉棄屍案判刑2年，去年間涉與共犯，對陳姓老翁妨害自由、傷害致死，起訴後移由國民法官審理，竺女在開羈押庭時，曾自稱「腦損87％」，還嗆法官「判我死刑好了」，法院裁定羈押迄今，今開準備程序庭，竺女否認犯行，強調陳翁自願給予土地，也說「再阿達都不會做（傷害致死）」。

此案今天首開準備程序庭，由受命法官王靖茹審理，今由公訴檢察官林岳賢蒞庭，主張竺女涉犯傷害致死、妨害自由等罪，法官詢問竺女開庭時能否真實陳述時，竺女答「因小腦損害87％，記憶會斷片」，但可以陳述，對於檢察官起訴的妨害自由、傷害致死等罪，直說「聽不懂」。

竺女否認犯行，辯稱是陳翁被家人放棄，一次偶然相遇後，得知她對土地有瞭解，每天纏著她，還曾說過，「我今生是為妳而來，嫁給我，把地全部給妳，一起蓋別墅」。

竺女強調，陳翁什麼都要給她，「這樣疼我的哥哥（陳翁）」，為何要讓陳翁「不會喘氣」，她沒有妨害自由、謀財害命的犯行，「再阿達（意指愚昧）都不會做這樣的決定」。

她解釋，檢方起訴內容提到她不讓陳翁睡床而是睡地板，原因是陳翁會尿床，所以讓陳翁睡在地上，案發時她在洗澡，不知發生什麼狀況，她腳有問題、無力，不可能以腳踢陳翁，在案件審理前，不同意與死者兒子調解。

起訴指出，基隆市竺姓女子（53歲）在2023年因故得知陳翁有多筆土地，因有資金需求，欲將陳翁土地質押後取得貸款，前年12月29日至去年1月8日，竺女與張姓共犯等人，將陳翁囚禁由江姓共犯所提供的住處地點，期間帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發，申請土地登記謄本。

去年1月8日，竺女疑與陳翁衝突後，以徒手、持掃把方式，朝陳翁頭、胸腹、四肢毆打，當晚11點多又出腳朝陳翁頭、胸腹踩踏，同年月9日凌晨12時許，張男發現陳翁無意識送醫，陳翁因肋骨斷裂、左肺扁塌、內出血等傷勢，導致多重創傷性休克身亡，竺女趁隙逃逸後，遭警方查緝到案。

去年底開延押庭時，竺女辯稱，因小腦受損達87％，常常會斷片，這是無法靠藥物治療逆轉的，她會忘記事情，還嗆法官，「已押一年了，什麼都沒查到」、「判我死刑算了」。

基隆市竺姓女子涉在去年初時虐死陳姓老翁、妨害自由，今天在台中地院開庭審理。記者陳宏睿／攝影
基隆市竺姓女子涉在去年初時虐死陳姓老翁、妨害自由，今天在台中地院開庭審理。記者陳宏睿／攝影

基隆 檢察官 死刑

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