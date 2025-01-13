闖髮廊砸場後與客當街爆衝突 男遭2罪送辦警追同行者

尚姓男子昨晚到台北市中山區某髮廊找店主兒子談判財物糾紛未果，砸場離去，遭髮廊顧客簡男等人攔阻「等警察來」，雙方當街爆衝突，由於尚男池辣椒槍攻擊，彭男、張男受傷提告，另指尚男有兩名同行「小弟」逃離現場，警方介入將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

警方調查，31歲尚男昨傍晚近6時帶著兩名男子前往中山區農安街、林森北路一處民宅2樓的髮廊，要找店主兒子談判財物糾紛，但對方不在店內，尚男推倒店內物品洩憤後離去。

不料，36歲簡男剛剪完頭髮站在店外路邊與友人35歲彭男、39歲楊男閒聊，見尚男走出髮廊，店內理髮師29歲張男緊追在後，便見義勇為上前攔阻，要求尚男「你要等警察來，不要離開」，尚男及其兩名同行男子旋即與簡男等人當街爆發推擠衝突，期間尚男持辣椒槍攻擊，反遭簡男、彭男合力壓制，兩名男子旋即逃離現場。

警方表示，員警獲報介入時，現場已無打架情事，僅簡男、彭男仍將尚男壓制在地，現場查扣辣椒槍一把，另在尚男身上搜出甩棍一支，彭男、張男皆遭辣椒水攻擊，彭男無大礙，張男則眼睛不適，送往台大醫院治療，員警協助其餘人員包紮擦挫傷後，全數帶返警所偵辦。

據悉，簡男、彭男指稱尚男與兩名男子涉案，但兩男案發後已逃離現場，尚男則稱兩名男子未涉案「只是朋友請來的朋友」。