日籍客後壁湖潛水亡家屬求償 法院判教練賠2千多萬元
日籍遊客鯨井亮治一家3人，2019年8月到屏東後壁湖潛水，天候不佳及耳壓問題，導致鯨井亮治溺斃，家屬跨海求償，屏東地院判潛水教練夫妻及其公司，賠償鯨井的雙親、妻子、女兒，共2073萬多元，全案可上訴。
判決指出，全案發生在2019年8月，鯨井亮治與妻子、女兒到恆春後壁湖區，三天開放水域水肺潛水，當天天氣不佳，恆春沿海陣風9級、浪高2到3公尺，水中能見度僅2到3公尺。教練林男及妻子王女，當天在對鯨井作耳壓平衡訓練時，發現有耳壓平衡困難，在下潛30多分鐘後，鯨井亮治因右耳耳壓無法承受水中壓力，導致耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，水中平衡感喪失，未能獲得教練及時救助溺水窒息死亡。
刑事部分，潛水教練林男與妻子日籍王女，法院依過失致死判處林男有期徒刑8月、妻子王女有期徒刑6月，判決確定。林男在監服刑，王女雙眼失明，潛水公司已停止運作。
鯨井的雙親、妻子、女兒提告民事，屏東地院近日判決出爐，判賠鯨井的妻子929萬9403元、鯨井的女兒378萬2667元、鯨井的父親338萬4669元與母親426萬7996元，共要賠償2073萬多元。可上訴。
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