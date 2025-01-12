訂購偽造車牌上路害原車主收繳費單 男子遭判刑3月

陳姓男子駕駛母親車輛因超速車牌被吊扣，涉訂購偽造車牌上路，此車牌號為蔡姓女子領用，蔡女收到繳費通知後報案。法院判陳男3月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付5萬元。

基隆地檢署起訴書指出，新北市陳姓男子去年3月間，駕駛母親的車輛，因超速40公里，車牌被吊扣6個月，陳男為繼續駕駛母親的車輛，去年6月12日，在住處以通訊軟體LINE向暱稱Zosostreet，以新台幣5500元價格，訂購2面偽造車牌，而此車牌號為蔡女領用。

檢方表示，陳男將偽造車牌懸掛在母親的車輛上路，使得蔡女須繳納國道通行費116.4元與路邊停車費60元，合計176.4元，蔡女向警方報案，警方於去年8月21日下午3時查獲，將陳男送辦。

陳男在檢方偵訊時坦承犯行，但辯稱訂購時將車牌誤繕為蔡女的車號，無意使蔡女受害，基隆地檢署偵查後，依偽造特種文書罪嫌起訴陳男。

基隆地方法院判決書指出，陳男在案發後已坦承犯行，犯後態度良好，並有意願調解，但因告訴人表達不欲追究，也不願到庭，無從成立調解，堪認陳男確有悔意，並考量告訴人同意宣告緩刑，陳男應知所警惕，而無再犯之虞，予以宣告緩刑2年。

此外，法院表示，為避免陳男因獲得緩刑而心存僥倖，也期待陳男於緩刑期間內能深知戒惕，並從中記取教訓，以建立正確法治觀念，命陳男應向公庫支付5萬元，以資警惕。全案可上訴。