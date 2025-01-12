快訊

不用上到合歡山...清境農場也能輕鬆賞雪 奇萊北峰美景曝

訂購偽造車牌上路害原車主收繳費單 男子遭判刑3月

中央社／ 基隆12日電

陳姓男子駕駛母親車輛因超速車牌被吊扣，涉訂購偽造車牌上路，此車牌號為蔡姓女子領用，蔡女收到繳費通知後報案。法院判陳男3月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付5萬元。

基隆地檢署起訴書指出，新北市陳姓男子去年3月間，駕駛母親的車輛，因超速40公里，車牌被吊扣6個月，陳男為繼續駕駛母親的車輛，去年6月12日，在住處以通訊軟體LINE向暱稱Zosostreet，以新台幣5500元價格，訂購2面偽造車牌，而此車牌號為蔡女領用。

檢方表示，陳男將偽造車牌懸掛在母親的車輛上路，使得蔡女須繳納國道通行費116.4元與路邊停車費60元，合計176.4元，蔡女向警方報案，警方於去年8月21日下午3時查獲，將陳男送辦。

陳男在檢方偵訊時坦承犯行，但辯稱訂購時將車牌誤繕為蔡女的車號，無意使蔡女受害，基隆地檢署偵查後，依偽造特種文書罪嫌起訴陳男。

基隆地方法院判決書指出，陳男在案發後已坦承犯行，犯後態度良好，並有意願調解，但因告訴人表達不欲追究，也不願到庭，無從成立調解，堪認陳男確有悔意，並考量告訴人同意宣告緩刑，陳男應知所警惕，而無再犯之虞，予以宣告緩刑2年。

此外，法院表示，為避免陳男因獲得緩刑而心存僥倖，也期待陳男於緩刑期間內能深知戒惕，並從中記取教訓，以建立正確法治觀念，命陳男應向公庫支付5萬元，以資警惕。全案可上訴。

假車牌

延伸閱讀

媽媽生意不好「需要錢」…賣魚男當車手坦承知錯了 獲判緩刑3年

趁女服安眠藥昏睡指侵得逞 認錯賠75萬換得緩刑5年

台南某中醫診所負責人吸舔女病患胸部 和解換緩刑

雲林闖紅燈、超速2024年破萬件！5處新設科技執法將於2月中旬啟用

相關新聞

去年停辦退場…嘉義大同技術學院再爆爭端 校方告董事長賠717萬元

教育部列為專案輔導的嘉義大同技術學院，於去年7月31日起停辦退場，但卻傳出校方不滿董事長朱欽姈未盡受委任人之責，讓校方多...

媽媽生意不好「需要錢」…賣魚男當車手坦承知錯了 獲判緩刑3年

楊姓男子去年加入Telegram社群當詐團車手。彰化縣林姓女子陸續匯款和面交破百萬元，因無法出金驚覺受騙而報警，警方循線...

台南監獄不當壓制上銬受刑人 監察院糾正：逾越比例原則

監察院日前說，法務部矯正署台南監獄在吳姓受刑人無明顯暴力行為下，不當以戒具與警棍四度壓制，造成多處受傷，戒護人員情緒管理...

花圈狂賀榮調...法官認不算貶損 當事人稱「已走出來了」

台南市某陳姓、鄭姓老師，兩年前陳姓老師要調到另所學校擔任主任，接受教師評審委員會審查當天，學校校門口一大早就被放置花圈，...

未按圖施工…高雄豪宅建案工安意外釀2死3傷 6人被判

高雄美術館特區附近一處豪宅建案，2021年3月4日發生工安意外，造成2死3傷，高雄地檢署認為工地負責人監工不實，依過失致...

想讓舊愛離婚 男付徵信社百萬一場空

高雄施姓男子與陳姓前女友分手後仍懷念舊情，找徵信社探查陳女的近況，結果發現陳女已婚，施男在徵信社鼓吹下，花了一○○萬元購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。