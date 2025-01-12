媽媽生意不好「需要錢」…賣魚男當車手坦承知錯了 獲判緩刑3年

楊姓男子去年加入Telegram社群當詐團車手。彰化縣林姓女子陸續匯款和面交破百萬元，因無法出金驚覺受騙而報警，警方循線逮捕楊男。彰化地方法院審結，楊男認錯「不會再去做了」，獲判緩刑3年和提供60小時義務勞務。可上訴。

判決書指出，暱稱「登輝」、「秋香」、「七」等真實身分不詳成員組成詐欺集團，去年在臉書刊登投資資訊，聲稱可透過美商富國銀行投資外幣和外國高獲利股票，彰化縣林姓女子點入後加line，自稱「李曉楠」、「黃欣妍」的詐團成員以line連 繫林女，指導下載富國銀行APP，接著要求匯款、面交投資股票。

林女陸續投資上百萬元，看到APP獲利不少，要求出金，詐團聲稱必須再投資並支付費用70萬元，林女始知受騙而報警，警方在她面交現金時逮捕車手楊男。

檢調調查，楊男去年6月底透過Telegram被招攬擔任車手工作，負責收取詐得款項，但無法證明楊男多次收款，他在地院審理時自述，他和母親、女友、7歲孩子和行動不便阿嬤同住，他在家幫忙媽媽賣魚，媽媽生意不好，家裡需錢，才會從事車手工作，「現在知道錯了，不會再去做了，希望給我機會」等語。

彰化地院審酌，楊男不思以合法手段賺取財富，竟謀求私利參與犯罪集團擔任車手角色，犯罪動機實屬可議，考量林女即時發覺而未遂犯行，楊男擔任集團較層角色，及已與林女達成和解，賠償1萬5千元，可見犯後積極彌補損害，地院認楊男應當會知警，再犯可能性不高，因而暫不執行有期徒刑6月，為了讓楊男能深切記取教訓，日後知所警惕，應提供60小時義務勞務，接受兩場次法治教育。