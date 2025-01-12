快訊

北市信義分局警員騎機車趕案發現場 竟遭汽車撞飛送醫急救

憲訴法覆議咨文擬明日送出 總統最晚23日須公布…政院救濟3條路浮現

躲廁所哭被長官撞見 美女主播被傳「綠茶婊裝可憐」

聽新聞
0:00 / 0:00

去年停辦退場…嘉義大同技術學院再爆爭端 校方告董事長賠717萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

教育部列為專案輔導的嘉義大同技術學院，於去年7月31日起停辦退場，但卻傳出校方不滿董事長朱欽姈未盡受委任人之責，讓校方多支出717萬餘元教師慰問金因而告上法院求償。嘉義地院認為校方訴求有理，朱要賠償717萬餘元。可上訴。

判決書表示大同技術學院主張，朱欽姈擔任第17屆董事會董事長，任期自2022年6月9日起至2023年7月27日經教育部依私立高級中等以上學校退場條例解除董事職務止，依法於任期期間係受委任處理事務之人，內容包含校方財務的審核及監督，於處理事務時，應盡其善良管理人之注意義務。

校方被公告為專輔學校後，朱明知高教工會所提出的團體協約草案，其中就教師慰助金計算方式，係「按服務於原告全部工作年資發給慰助金，每滿1年發給2分之1個月之最後在職薪給，未滿1年者，以比例計給，最高以發給12個月為限」，明顯違反退場條例第17條、校內經董事會決議制定的教職員優惠辦法所規定的年資起算資準及最高金額上限為6個月為限之發給條件。於2023年5月9日董事會議中，朱主導通過高教工會所提出之團體協約草案，復於2023年5月16日由校長與高教工會簽訂團體協約。致校方需多負擔717萬9482元的差額損害，依法提起損害賠償訴訟。

朱欽姈沒有到庭言詞辯論，也沒有提出書狀陳述。

地院調查，朱於擔任董事長期間，受委任處理校方財務審核及監督，本應盡其善良管理人的注意義務處理委任事務，竟為自身利益，明知系爭團體協約不利於校方，仍於董事會議決議通過團體協約草案，並於2023年5月6日由大同技院校長與高教工會正式簽訂，令校方計算應發給年資起算基準，自6個月變更為12個月，致校方多負擔717萬9482元差額損害，屬故意違背受委任事務的行為，校方依民法第544條請求負損害賠償之責，為有理由，自應准許。

嘉義大同技術學院再爆爭端，校方不滿董事長未盡受委任人之責，告上法院求償717萬餘元。圖／本報資料照片
嘉義大同技術學院再爆爭端，校方不滿董事長未盡受委任人之責，告上法院求償717萬餘元。圖／本報資料照片

嘉義 大同技術學院 財務 高教

延伸閱讀

嘉義新生代養鰻達人 育出頂級「極光鰻」

光嘉義就撿拾1千萬根菸蒂 彭啟明與青商總會簽署備忘錄

人工生殖修法草案送政院 代孕脫鉤將重啟公聽會

嘉縣年貨市集開賣 翁章梁準備2000個紅包不夠發

相關新聞

花圈狂賀榮調...法官認不算貶損 當事人稱「已走出來了」

台南市某陳姓、鄭姓老師，兩年前陳姓老師要調到另所學校擔任主任，接受教師評審委員會審查當天，學校校門口一大早就被放置花圈，...

去年停辦退場…嘉義大同技術學院再爆爭端 校方告董事長賠717萬元

教育部列為專案輔導的嘉義大同技術學院，於去年7月31日起停辦退場，但卻傳出校方不滿董事長朱欽姈未盡受委任人之責，讓校方多...

未按圖施工…高雄豪宅建案工安意外釀2死3傷 6人被判

高雄美術館特區附近一處豪宅建案，2021年3月4日發生工安意外，造成2死3傷，高雄地檢署認為工地負責人監工不實，依過失致...

想讓舊愛離婚 男付徵信社百萬一場空

高雄施姓男子與陳姓前女友分手後仍懷念舊情，找徵信社探查陳女的近況，結果發現陳女已婚，施男在徵信社鼓吹下，花了一○○萬元購...

詐防條例上路...台中車手蹲路邊被警查 達「2要求」法院判免刑

名列「打詐新四法」的詐欺犯罪危害防制條例去年8月上路，就自首、查扣全部犯罪所得給予減、免刑優惠，台中邵姓男子加入詐騙集團...

男子地檢署前砍倒人後再換鐵棍毆打 法官認「無致人於死」

宜蘭蔣姓男子與游姓男子有舊怨，去年揪張姓男子、羅姓男子等人持刀、棍堵人，用西瓜刀砍傷游男頭部後再以鐵棍毆打，游送醫後被搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。