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讓廉政風險人員採購 前文資局長判減退休金確定

中央社／ 台北12日電

文化部文資局前專委蕭銘彬收賄，法院判刑定讞。前文資局長施國隆未審酌蕭銘彬是廉政風險人員，讓其主辦採購。懲戒法院判蕭銘彬撤職並停止任用3年，施國隆減少退休金20%確定。

彰化檢方偵辦彰化離岸風電工程「綠能蟑螂」索賄案，發現蕭銘彬（停職中）圖利特定廠商，前後收賄新台幣857萬元，將其起訴。法院一、二審判處蕭銘彬有期徒刑3年8月，最高法院去年11月間駁回上訴定讞。

監察院調查後，認為蕭銘彬收受得標廠商及開發商賄賂，嚴重破壞官箴；已退休的施國隆在任內明知蕭銘彬曾遭檢舉調離職務、列管為廉政風險人員，將蕭銘彬調回主辦採購事務，造成高達1400萬元的公帑損失。監察院彈劾蕭銘彬、施國隆，並移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審認定，蕭銘彬的貪污行為、施國隆未盡監督防範之責，2人所為均嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律及確保公務秩序的整體利益，有予以懲戒的必要，判決蕭銘彬撤職並停止任用3年，施國隆減少退休金20%。

蕭銘彬、施國隆不服，認為原判決有判決理由不備或理由矛盾、違反公平、平等原則等違背法令情事，提起上訴。懲戒法院二審日前駁回上訴，全案確定。

廉政 彰化 收賄

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