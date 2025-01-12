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未按圖施工..高雄豪宅建案工安意外釀2死3傷 6人被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄美術館特區附近一處豪宅建案，2021年3月4日發生工安意外，造成2死3傷，高雄地檢署認為工地負責人監工不實，依過失致死罪起訴郭姓工地主任、包商等6人，法院審理後，認定郭男等6人確實有疏失，考量他們均與死傷者家屬達成和解，判刑6到10月徒刑，其中5人均獲緩刑。可上訴。

這棟豪宅為地上24層、地下5層建物，2020年5月開工，是北部建商南下插旗的指標性建案，目前已完工銷售中。

2021年3月4日上午，該處工地施作地梁鋼筋綁紮工程，但疑似鋼筋籠未固定完全，加上其他工項施作時產生震動，固定架承受不住鋼筋籠重量，應聲而倒，由於工地內有多座鋼筋籠，首座倒塌後產生「骨牌效應」，由南往北一路倒塌。

意外發生時，有50多名工人在地下5層樓位置綁紮鋼筋，鋼筋籠倒塌時，陳男在內5名工人逃生不及，受困鋼筋內，其中陳姓、方姓工人救出時無生命跡象，送醫不治，其餘3人分受輕重傷，陳姓死者還是屏東三地門鄉代會前主席之子。

檢方調查後，發現建案的基礎地梁鋼筋結構強度不足，且施作時，並未依規定使用拉索、撐桿支撐，且用於支撐的椅馬鋼筋，也未按施工大樣圖施工，導致鋼筋籠支撐力不足，倒塌釀成整起意外。

該地梁工程是發包給莊男經營的工程行，莊的工程行完成地梁綁紮的施工大樣圖後，需將初稿送給建設公司審查，確認工程的安全與進度，之後莊再將工程轉包給許姓包商，許再將部分工程分給劉姓包商，劉再聘請陳姓工人等到場。

檢方發現，莊男工程行提交的施工大樣圖，有載明支撐的椅馬鋼筋數量與支數，但郭男及承包的莊姓、許姓、劉姓包商等人，卻未注意工人有無按圖施作，沒做足鋼筋籠支撐情況下，讓陳男等5名工人進入工地施工，最終導致2死3傷，認定郭男等6人有過失責任，對郭姓主任等6人提起公訴。

法院審理後，法官認為郭男等人未能確保地梁鋼筋結構安全，即讓陳姓死者等人進入內部作業，均存有過失，考量他們均與家屬和解，家屬不願追究，依過失致死罪判6月至10月不等徒刑，除劉姓包商外，其中5人均獲緩刑。可上訴。

高雄美術館特區一處建案發生工安意外，當時現場出動吊掛搶救，最終釀成2死3傷。本報資料照片
高雄美術館特區一處建案發生工安意外，當時現場出動吊掛搶救，最終釀成2死3傷。本報資料照片

工人 過失致死

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