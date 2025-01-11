詐防條例上路...台中車手蹲路邊被警查 達「2要求」法院判免刑

名列「打詐新四法」的詐欺犯罪危害防制條例去年8月上路，就自首、查扣全部犯罪所得給予減、免刑優惠，台中邵姓男子加入詐騙集團當車手，騙婦人2張金融卡才隔15分鐘就被警員盤查；法院以邵自首、供檢警扣押2張卡等全部犯罪所得，達全面阻詐，判他免刑，可上訴。

檢警調查，陳姓婦人遇上假冒公務員的詐騙集團，她上當告知金融卡密碼，詐團再指示邵男出面取卡、提領，邵2024年5月29日下午1點多到場向陳婦騙走2張卡，但還沒領錢就被警員盤查，檢方依詐欺、組織及洗錢等罪嫌起訴他。

台中地院指出，詐欺犯罪危害防制條例第46條規定，犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，免除其刑。

該立法理由揭示「考量行為人倘於犯罪後歷時久遠始出面自首，證據恐已佚失，蒐證困難，為鼓勵本條例詐欺犯罪行為人『勇於自新』。」

中院發現，邵男向陳婦騙取2張金融卡，但邵才得手15分鐘，就因蹲在路邊抽菸被巡邏警員詢問，他當下主動交出全部犯罪所得，也就是手上的2張金融卡，也同意警方搜索他身體、背包，當天警詢時全面坦白犯行脈絡。

中院認為，邵男符合自首要件，主動繳回全部犯罪所得，經檢警確實全部扣押，完全阻止本案詐欺，而邵充分配合警員辦案、自願受全面搜索扣押，也完整供出犯罪脈絡，可見所知悔悟而自首犯行，也讓陳婦損失受到全面回復，當依法免除其刑。

中院審酌，邵男不思正途賺錢參與詐騙集團，共同訛詐他人財產，過程中還假冒公務員，考量他犯後15分鐘就被巡邏警員盤查，並主動交出2張金融卡、同意被搜索，全面坦承犯罪，降低司法無謂耗損，且陳婦當天就領回金融卡表示無意願提告。

中院說，詐欺犯罪危害防制條例第46條，針對邵男此種悔悟前情，不僅自首且積極配合檢警，讓被害人損害可完全回復，是法律上特別的寬典規範，依法判他免刑。

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