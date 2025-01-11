男子地檢署前砍倒人後再換鐵棍毆打 法官認「無致人於死」

宜蘭蔣姓男子與游姓男子有舊怨，去年揪張姓男子、羅姓男子等人持刀、棍堵人，用西瓜刀砍傷游男頭部後再以鐵棍毆打，游送醫後被搶回一命。地院一審判決，認為蔣男等人砍人後換成鐵棍，沒有致人於死意圖，判3人犯聚眾強暴脅迫罪，各處6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，蔣男此前與游男、吳姓男子因細故發生糾紛，蔣2024年4月16日晚間，從IG限時動態看到游、吳要到宜蘭地檢署辦事，便聯絡張男、羅男和簡姓男子、朱姓男子，準備西瓜刀和鐵棍，開2輛車到地檢署外堵人，晚上9時許攔下騎機車的游、吳等人。

羅男立刻拿著西瓜刀下車，張男也抄起鐵棍，蔣男則是徒手，羅先用西瓜刀畫傷吳男手臂，又砍傷游男的頭部、背部；游男痛苦倒地，羅男收刀不砍，不過仍與蔣男、張男繼續用鐵棍與徒手毆擊已然躺倒在地的游男，簡男和朱男則在旁吶喊助威。

游男與吳男的朋友立刻報警，蔣男等人上車逃逸。游男被送往陽明交大附設醫院，受到氣顱、頭部撕裂傷與背部撕裂傷等，頭部縫了7針，背部縫了2針，被救回一命；蔣、張、朱、簡當天陸續被逮捕，到案後供出砍人的羅男，警方循線找到棄置壯圍鄉橋下的西瓜刀，再逮捕羅男歸案。

檢方依殺人未遂罪與聚眾強暴脅迫罪起訴蔣男、張男與羅男，蔣、張、羅在法庭中對於砍人等犯行坦承不諱，不過否認有殺人意圖，張男與羅男也稱之前不認識游男；游男則證稱，不曉得對方是要殺他還是教訓他，沒感覺力道很大，但是傷口蠻深的。

法官審酌，蔣、張、羅看到游男被砍傷倒地後，並沒有繼續以西瓜刀砍人，而是改用鐵棍，也未再攻擊要害部位；若真的有致人於死意圖，應該會繼續用西瓜刀和鐵棍攻擊游男的頭部等要害，加上張、羅根本就不認識游，足見並無故意殺人意圖。