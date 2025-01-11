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桃園精品代購業者協議分期繳款仍爽約 執行署出手了
桃園一家經營網路歐洲精品代購業者2023年起，積欠勞健保及稅額達217萬元，移送行政執行署強制執行，葉姓女負責人多次提出分期繳款要求，每每達成協議卻仍不繳，桃園分署出手查扣業者的80只精品包及大批保養品，若再不繳將進行拍賣查扣物支付欠款。
桃園分署主任執行官吳學寬說明，這家位於桃園區的「購物狂」公司專門經營國外精品代購及訂製手工包包為業，負責人自2023年12月間出境後至今未歸，但是在經營的臉書粉絲專頁上，經常可見女負責人提著各種不同款式的精品包直播代購，顯示公司仍然營運ING，估算賣出的數量及價錢，收入相當可觀，卻拒絕履行應繳義務。
執行官多次前往該公司的營業地點現場執行，葉女總是透過在場員工傳話，表示目前雖然無法回國處理，但一定會請員工按時繳納，請暫時不要執行；沒想到說的是一套，依然屢次違約不繳款，甚至當催繳補齊款項是耳邊風。
桃園分署去年12月間發出最後通牒，若31日前仍未補齊分期款項，將進行強制執行，經確認還是未繳款，執行官本月9日再次到場執行，查封80只單價不菲的訂製品手工包；員工指出，現貨有些是庫存，有些是客人訂購的商品，還有多款進口化妝水、乳液、卸妝水等品項總共40箱全部查扣，若葉女再不出面將依法拍賣。
桃園分署呼籲，企業務必誠實納稅，依法為員工投保勞、健保及繳納應負擔保費，落實保障勞工權益。針對惡意欠繳稅費義務人，執行署將秉持落實公權力的態度及依法執行的堅定立場，積極督促義務人清繳欠款，發揮「法遵」功能；如有經濟困難，得提出相關證明文件申請分期，並應依分期條件確實履行，切勿置之不理，以免遭扣薪、扣存，甚至執行動產、不動產，得不償失。
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