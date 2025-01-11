汐止住戶家中擠81隻貓 飄散惡臭沒絕育...被開罰40萬3千元
飼養貓狗要量力而為，新北市汐止區某住戶飼養大量貓狗，時常飄出惡臭意味，造成周邊鄰居困擾不堪，房東也下逐客令，動保處派員稽查，竟發現該飼主飼養81隻貓、3隻狗，由於犬貓未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，動保處依法開罰40萬3千元，並協助送養幼貓。
該戶位於汐止某社區1樓住戶，動保員剛進陽台飼養處便有刺鼻氨臭味充滿屋內，數量龐大貓隻映入眼簾，有25隻幼貓、56隻成貓，共計81隻貓與3隻狗，現場貓砂、飼料與飲水不足以及飼養空間嚴重不足，造成貓隻互咬傷。
另與飼主交談中得知，女兒數年前撿拾15隻流浪貓回家，後來分開住變很少聯繫，女兒僅匯錢提供飼養費用，平時公貓關籠內，母貓在籠外，有時貓隻失控關不住跑出籠來，才演變成交配繁殖狀況。
動保處查核現場動物狀況，飼主未提供足夠空間，導致貓咪受傷，開罰3千元，犬貓未絕育開罰25萬元，未打狂犬病疫苗開罰15萬元，總計40萬3千元。
飼主女兒聲稱，因從小被母親灌輸要救援在外流浪動物，希望有一塊空地收容無家可歸的犬貓，8年前就開始在路上救援1隻不明原因受傷的幼貓「多多」，陸續在寵物店、火車站撿拾2隻可憐無助的幼貓橘子與叮噹，期間也有朋友送養2隻幼貓，後來貓隻自行繁殖到15隻，也為了飼養貓隻做了兩份工作。
飼主女兒表示，2年前與母親分開住，每月會固定提供飼養費用協助養育貓隻，不曉得離家2年後貓隻竟然繁殖到數十隻，聽到消息覺得不敢置信。
動保處提醒，飼養毛寶貝應先做好絕育，可減少罹患生殖系統相關疾病的機率，也能減少因發情衍生的攻擊行為，甚至能幫助降低遊盪犬貓的數量，另外在飼養前，應評估自身飼養環境，是否有能力提供充足空間並維持清潔衛生，避免因飼養不當而觸法。
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