徵信社推「破壞感情」專案 癡情男砸百萬想喚回舊愛

高雄施姓男子與陳姓前女友分手後仍懷念舊情，找徵信社探查陳女近況，發現陳女已婚，施男在徵信社鼓吹下，花了100萬元購買「破壞感情」專案，由徵信社安排暗樁接近陳女丈夫，但等了數月都沒進展，他發現遭騙上當後提告求償百萬元，法院判徵信社應賠償這筆錢。

判決指出，施男分手後難忘舊情人，上網找到徵信社，花了3萬元請徵信社調查陳女近況，發現陳女雖然已與胡姓男子結婚，但兩人感情並不好，施男聽到消息後，認為有機會跟陳女復合，便詢問徵信社歐姓業者有無解決辦法。

歐男見施男想要與陳女復合，便提出公司的「破壞感情」專案，但要價要120萬元，會請女公關接近胡男，並藉與胡男發展感情的方式讓他與陳女離婚。

施男聽信歐男說法，2020年2月便拿出100萬元購買專案，還稱「目前的狀況以你們再推一把應該就成了」，希望歐男的專案能讓他挽回前女友。

事隔2個多月，施男詢問工作進度，歐男僅稱已安排製作假車禍，會逐漸進行接近工作等，但施男要求他們出示相關工作報告，歐男等人卻都拒絕提供。

有次施男在車上發現追蹤器，詢問歐男後歐則稱是胡男請徵信社安裝，但對方是黑道，若要擺平需要再花150萬元，否則「破壞感情」專案無法繼續執行。

當時施男起疑，私下透過臉書訊息詢問胡男求證，胡男說，這段時間沒有女公關接近過他，也沒有找徵信社跟蹤，施男自認受騙，於是報警提告。

但檢方偵查時，徵信社拿出工作報告，辯稱確實有調查陳女及胡男，檢方認為徵信社沒有詐欺行為，偵結處分不起訴。