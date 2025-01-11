台中養生會館30男女性交易 負責人是「百萬色情網紅」

綽號恩姐的吳姓網紅其抖音帳號「sistercgg 小姐愛吸弟」擁有103萬粉絲，警方獲報吳女涉嫌從事非法性交易，8日持搜索票赴養生會館當場抓到10幾組男女正在翻雲覆雨，將吳女及員工共10人依妨害風化罪嫌移送，其餘30多名男客、小姐依社會秩序維護法送辦。

台中第二分局指出，北區中清路一間掛名「健康養生會館」實際從事非法性交易，經長期蒐證埋伏聲請搜索票獲准後，1月8日遊大批警力上門掃蕩，在館內當場抓到10幾組男女正在性交易。

警方發現，該會館負責人吳女（34歲）是「抖音」上百萬色情網紅，常利用網紅身分在各大論壇及臉書刊登性交易廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務。

當天搜索除查獲性交易男女，警方也查扣營業所得50萬多元及手機、電腦主機等大量證物，並將吳女及員工等10人依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦，其餘30名男客、小姐等人，則依違反社會秩序維護法送法院裁處。