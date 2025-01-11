連鎖KTV前搭載酒醉女 小黃司機乘機揩油還不認帳...判2年

范姓計程車司機去年9月在台北市1間連鎖KTV前搭載1名酒醉女子，途中乘機上下其手揩油再將人丟包路邊，受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才驚覺遭遇壞事，范男到案後還不認帳，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑2年，可上訴。

判決指出，計程車司機范姓男子去年9月10日上午7時許，在台北市1間連鎖KTV前搭載1名酒醉女子，途中見女子酒醉意識不清，竟起歹念，乘機上下其手揩油，再將人丟包在新北市泰山區路邊，受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才驚覺自己遭遇壞事，報警並到醫院驗傷。

受害女子是去年9月10日凌晨3時許，與同事去台北市1間連鎖KTV唱歌喝酒，至當天上午7時許離開，男同事幫忙在路邊攔計程車，女子因完全酒醉，沒有意識，在車上恢復一點點意識，感覺眼睛被蒙上口罩，下身沒有穿衣物，但感覺下體有濕濕黏黏，一度伸手想要把口罩拿下來，就被人阻止，並不讓她坐起身來，也不讓她拿手機，曾出手掙扎，對方就沒有繼續出手猥褻，因後來又昏睡過去，再有記憶的畫面，就是她站在路邊，但不知道人在哪裡，便有隨手以手機拍一張現場照片，再叫Uber載返住處。

「我遇到壞事了。」受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才知當時自己被丟包在新北市泰山區塭仔圳重劃區的路邊，驚覺自己遭遇壞事，報警並到醫院驗傷。

涉案的范男到案後還不認帳，因受害女子下體所採集檢體DNA與范男相符，新北地院法官認為范男空言否認犯行，不足採信，日前依乘機猥褻罪判刑2年，仍可上訴。

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