聽新聞
0:00 / 0:00
連鎖KTV前搭載酒醉女 小黃司機乘機揩油還不認帳...判2年
范姓計程車司機去年9月在台北市1間連鎖KTV前搭載1名酒醉女子，途中乘機上下其手揩油再將人丟包路邊，受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才驚覺遭遇壞事，范男到案後還不認帳，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑2年，可上訴。
判決指出，計程車司機范姓男子去年9月10日上午7時許，在台北市1間連鎖KTV前搭載1名酒醉女子，途中見女子酒醉意識不清，竟起歹念，乘機上下其手揩油，再將人丟包在新北市泰山區路邊，受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才驚覺自己遭遇壞事，報警並到醫院驗傷。
受害女子是去年9月10日凌晨3時許，與同事去台北市1間連鎖KTV唱歌喝酒，至當天上午7時許離開，男同事幫忙在路邊攔計程車，女子因完全酒醉，沒有意識，在車上恢復一點點意識，感覺眼睛被蒙上口罩，下身沒有穿衣物，但感覺下體有濕濕黏黏，一度伸手想要把口罩拿下來，就被人阻止，並不讓她坐起身來，也不讓她拿手機，曾出手掙扎，對方就沒有繼續出手猥褻，因後來又昏睡過去，再有記憶的畫面，就是她站在路邊，但不知道人在哪裡，便有隨手以手機拍一張現場照片，再叫Uber載返住處。
「我遇到壞事了。」受害女子事後收到媽媽以手機通訊軟體關心詢問，才知當時自己被丟包在新北市泰山區塭仔圳重劃區的路邊，驚覺自己遭遇壞事，報警並到醫院驗傷。
涉案的范男到案後還不認帳，因受害女子下體所採集檢體DNA與范男相符，新北地院法官認為范男空言否認犯行，不足採信，日前依乘機猥褻罪判刑2年，仍可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言