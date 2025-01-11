詐欺車手晉升「幣商」洗錢 檢方追出金流 二審讓他栽跟頭

李姓男子加入詐欺集團，成員以假投資方式，前年2月間分別向江姓男子等6人共詐取230萬元，由成員轉匯至第二層帳戶，李臨櫃提領部分贓款47萬元轉購泰達幣，再轉給上層，一審認金流舉證不足無罪，檢方上訴後補充其金流軌跡，二審改判他6罪、各判1年5月至1年7月不等徒刑。

李男於2022年8月間參加葉姓男子等人詐欺集團犯罪組織負責擔任面交車手，去年6月間嘉義法院認他犯3人以上共同詐欺取財罪處1年5月刑。然而，他另涉詐欺案，經江等人提告，嘉義市警局移送台南地檢署追加起訴。

他辯稱自己是幣商，劉姓男子（第二層銀行帳戶）來找他買虛擬貨幣，劉給他錢，他把虛擬貨幣給劉，當下有跟劉確認是本人跟他購買，他在幣安的APP上面有申辦帳號與掛過廣告，他的幣源就是在幣安上面找別人的廣告，有看到對方提供LINE的ID給他，然後他就加入LINE與其討論虛擬貨幣的幣價，若沒有很貴，他就會跟對方買。

嘉義地院認依卷內金流軌跡，李所提領款項並非附表所示各該告訴人、被害人受騙匯款款項，其是否確為詐欺所得、被害人為何，檢察官並未舉證，院方也無從查知，認李無罪。檢方不服上訴。

台南高分院合議庭認為，起訴事實記載，有時難免不甚明確或仍具疑義之處。倘檢察官起訴書，依刑事訴訟法中所應記載犯罪事實，與其他犯罪不致相混，足以表明其起訴範圍者，已足以確定審判範圍。

合議庭指出，依其起訴書及補充理由附表已所示被害人遭詐騙事實及匯款時間、金額，並經記載其匯款金額轉入第一層帳戶、第二層帳戶，再轉入李帳戶內，李表示劉(第二層帳戶)轉入金額，由他提領及轉入第四層帳戶。

且檢察官上訴後並補充李自其第三層帳戶轉帳至第四層帳戶行為，李參與第三層帳戶轉帳、提領款項行為無疑。

合議庭審酌，李之前參加詐欺集團犯罪組織負責擔任面交車手，前經法院判處罪刑，竟於本案再次參與擔任第三層帳戶提領、轉帳詐欺款項，及以買賣虛擬貨幣名義為洗錢犯行，藉此避免檢警查緝手段，足見價值觀念嚴重偏差，侵害告訴人及被害人財產法益，嚴重危害社會治安。