趁女服安眠藥昏睡指侵得逞 認錯賠75萬換得緩刑5年

新北市劉姓男子去年借宿女性友人住處，見女子有睡前服用安眠藥物助眠的習慣，趁女子昏睡無力抗拒，乘機指侵得逞，女子睡醒後察覺有異怒報警，新北地院法官考量劉男坦承犯行，且允諾賠償75萬元，日前依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且需向政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供100小時義務勞務，可上訴。

判決指出，劉姓男子去年10月1日凌晨3時30分，前往新北市1名女性友人住處商求借宿一夜，見女子有睡前服用安眠藥物助眠的習慣，趁女子服藥後昏睡無力抗拒，乘機指侵得逞，女子睡醒後察覺有異怒報警。

劉男到案後坦承犯行，願賠償75萬元與受害女子達成調解，且已給付60萬元，餘款15萬元，也允諾去年11月起，每月15日以前分期給付8000元至全部清償為止。