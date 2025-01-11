聽新聞
0:00 / 0:00
趁女服安眠藥昏睡指侵得逞 認錯賠75萬換得緩刑5年
新北市劉姓男子去年借宿女性友人住處，見女子有睡前服用安眠藥物助眠的習慣，趁女子昏睡無力抗拒，乘機指侵得逞，女子睡醒後察覺有異怒報警，新北地院法官考量劉男坦承犯行，且允諾賠償75萬元，日前依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且需向政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供100小時義務勞務，可上訴。
判決指出，劉姓男子去年10月1日凌晨3時30分，前往新北市1名女性友人住處商求借宿一夜，見女子有睡前服用安眠藥物助眠的習慣，趁女子服藥後昏睡無力抗拒，乘機指侵得逞，女子睡醒後察覺有異怒報警。
劉男到案後坦承犯行，願賠償75萬元與受害女子達成調解，且已給付60萬元，餘款15萬元，也允諾去年11月起，每月15日以前分期給付8000元至全部清償為止。
新北地院日前依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且需向政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供100小時義務勞務，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言