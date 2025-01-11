獨／嫌托嬰中心吵...朝人噴殺蟲劑「心理壓迫」判拘役

基隆王姓男子住處陽台，與一間托嬰中心後陽台相鄰，他因不滿托嬰中心職員開關通往陽台的落地門扇開開關關聲響擾鄰，心生不滿，持殺蟲劑往一名在陽台整理物品的女主任方向噴去，女主任心生畏懼提告。法官認為王男造成女主任「心理壓迫」，妨害人行使權利，依強制罪判王男拘役10天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，王男住處緊鄰某托嬰中心陽台旁，他認為托嬰中心職員開關通往陽台的落地門扇聲響擾鄰，心生不滿，民國112年11月6日上午9時16分，見托嬰中心一名女主任在陽台整理物品時，在他住處陽台，手持殺蟲劑朝女主任及托嬰中心方向噴灑。女主任認為殺蟲劑液體可能影響身體健康，心生畏懼，迅速進入室內。

女主任在審理中證稱，托嬰中心陽台是放置垃圾桶跟清潔用具的地方，會頻繁進出使用，當天王男從他家陽台對著她噴殺蟲劑，當時她人在陽台。

因沒法做圍籬把陽台圍封起來，需有逃生空間，並裝設鏡頭防止有人在晚上侵入，鏡頭是自然朝著外面的方向，面對逃生出入口、沒有圍起來的位置拍攝。

女主任指出，她聞到味道很不舒服就趕快進屋內，王男噴殺蟲劑並非首次，讓她會很害怕，不知道其用意，他曾在大樓貼紙條。她要維護園內員工、老師跟小朋友的安全，所以才報警。

王男向法官說，因為托嬰中心干擾他的生活，開關門很大聲，造成極大困擾，噴殺蟲劑是希望他們少待在陽台，曾張貼告示要求托嬰中心改善開關陽台門扇聲響情形，但未獲托嬰中心理會。托嬰中心陽台當時是無人狀態，且噴灑殺蟲劑是為避免蚊蟲。

兩方相對位置，法官說，從現場照片及王男住處與托嬰中心陽台相對位置圖來看，可以發現2戶比鄰而居，近在咫尺。

法官調閱現場監視器畫面，發現王男在住處陽台，右手拿著紅色的罐裝物品，紅色的罐裝物品的前面有一個黃色細細的管狀，看起來像是殺蟲劑之類物品，朝著鏡頭方向噴灑。