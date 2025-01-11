為垃圾放置起口角 中年男持雙鎚敲破少年的頭
從事資源回收的胡姓男子，經常隨手將物品堆放商家門旁造成困擾，去年10月間午後，店家17歲兒見狀，要求他將垃圾清走，雙方起口角，胡男心生不滿竟持2把鐵鎚朝少年猛敲，造成少年頭破血流差點喪命，桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴。
起訴指出，53歲胡姓男子經常出沒在中壢後火車站一帶，四處撿拾回收品變賣，取得的物品會隨意堆在商家門旁影響觀瞻，他也因此與商家有過口角爭執，去年10月27日下午4點，胡男又在後站新興路回收，女店主的兒子發現胡男又將回收品亂放，於是將胡臭罵一頓，撂狠話「若不清垃圾會找人處理你」。
胡見少年罵完後，立刻撥打電話，於是走回停車處，將放在機車上的2把鐵鎚隨身帶著，50分鐘後又回到那條街，少年見狀，再次走出店外爭論垃圾放置問題，胡竟手持雙鎚，用力敲擊少年的頭部至少10下，路人及少年母親見狀，紛紛出言勸架，不過少年已被打破頭，血從傷口處不斷流出，嚇得少年母親哭著要人幫忙求救，警方據報當場將胡男逮捕。
少年因胡男的攻擊，造成創傷性硬腦膜下出血、顱骨窟窿閉鎖性骨折、頭部受傷及多處頭皮撕裂傷、右眼部鈍性損傷伴隨眼眶壁骨折、雙側上臂挫傷、右側上臂擦傷等傷害，所幸及時送醫才撿回一命。
檢方偵訊時，胡男坦承有持雙鎚敲擊少年頭部，但他否認有殺人犯意，並以「因遭少年臭罵，一時情緒失控，所以才會持鐵鎚揮擊，但無意致少年於死云云」來辯稱。
不過胡男持雙鎚攻擊少年頭部的過程，除了有被害少年的供述外，還有目睹事件的少年母親的指述，同時還有監視影像、診斷證明書可供佐證，審酌少年所受傷勢均集中在頭部附近，可知被告胡男是針對被害少年的頭部要害攻擊，確有致人於死的犯意。
檢方認為，被告胡男觸犯刑法的殺人未遂罪，另依胡於警詢、偵訊中供述，可知雙方相識已久，當知被害人未成年，胡對少年的攻擊犯行，請法院依兒童及少年權益與福利保障法規定加重其刑。
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