聽新聞
0:00 / 0:00

侵占洗衣機 少將判6年8月須入監

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家把洗衣機偷運至台南給老婆，消息傳開後自費買了同款洗衣機置放在營區，金門高分院依貪汙罪判決林6年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞須入監。

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家（原名林帝志）Ａ軍方洗衣機運回台南家，金門高分院依現役軍人犯侵占公用暨公有財物罪判他6年8月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照
陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家（原名林帝志）Ａ軍方洗衣機運回台南家，金門高分院依現役軍人犯侵占公用暨公有財物罪判他6年8月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴定讞。圖／聯合報系資料照
林承家（原名林帝志）另因挪用單位經費、物品且浮報帳目及公器私用，監察院去年10月8日彈劾，移送懲戒法院。

林承家2017年間，得知後勤處將為官兵採購洗衣機，主動提議為時任金防部副參謀長鄭有為添購，當時後勤處共買了10台、每台7990元。林指示將其中1台放在鄭的辦公室，等鄭從台灣返金門再詢問是否要使用新的。

但鄭有為表示無意更換，林承家指示蘇姓駕駛兵把洗衣機搬到參謀長辦公室庫房，隔年1月再請屬下將洗衣機透過物流送至自己台南住處，由妻子簽收。金門地檢署依侵占公用財物罪起訴。

台南 洗衣機 金門

延伸閱讀

全國電子新春破盤 指定大家電5折起 滿額送Dyson吸塵器

洗衣機用完需要打開晾乾嗎？家事達人解答！4步驟清潔洗衣機

1台7990...金門少將A洗衣機寄給台南妻 判6年8月定讞

變史萊姆了！她抱怨好市多「洗衣球難溶解」殘膠好煩人 網教正確使用方法

相關新聞

為垃圾放置起口角 中年男持雙鎚敲破少年的頭

從事資源回收的胡姓男子，經常隨手將物品堆放商家門旁造成困擾，去年10月間午後，店家17歲兒見狀，要求他將垃圾清走，雙方起...

調任新校…前同事送「脫離苦海」花圈狂賀！台南一國小主任求償20萬敗訴

台南某國小陳姓輔導主任前年7月到職前夕接受教評會審查當日一大早，他校鄭姓教師訂製6對花圈，標註「脫離苦海」師生及家長狂賀...

侵占洗衣機 少將判6年8月須入監

陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林承家把洗衣機偷運至台南給老婆，消息傳開後自費買了同款洗衣機置放在營區，金門高分院依貪汙罪...

金孫因詐騙罪被大陸拘留 彰化74歲賣粥阿嬤急著想去探視

彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲金孫，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，家人上月接獲大陸山西省公安局的通知書...

資深角頭「陳老師」殺人逃亡24年 士林地院一審判15年

綽號「陳老師」的67歲角頭陳來發，26年前為了討債持開山刀砍死人，作案後逃亡24年，2023年12月北市警方接獲線報，在社子島...

八八會館涉217億地下匯兌洗錢案 郭哲敏遭檢方求刑15年

八八會館地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天經過近4小時辯論終結，主嫌郭哲敏因經營博奕網站及地下匯兌洗錢達217億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。