金孫因詐騙罪被大陸拘留 彰化74歲賣粥阿嬤急著想去探視

彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲金孫，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，家人上月接獲大陸山西省公安局的通知書，指他因詐騙罪在上月2日被拘留在看守所，海基會今天證實，並函請大陸海協會協助，准他早日回台團圓，老阿嬤也說要去大陸探望。

伸港鄉20歲黃姓男子的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將黃撫養長大，他高職沒有畢業，卻在去年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，卻一直全無音訊。阿嬤說，每天經過孫子的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

經警方了解，黃姓男子應是被騙往寮國，但一直無法查證。直到黃男父親上月初在察看久未打開的信箱時，發現有一封來自大陸山西省大同市公安局平城區分局的拘留通知書，指黃因為詐騙罪被拘留，已在2024年12月2日被羈押在看守所。

由於大陸公安局的通知書，除了具名寫出黃男名字、引用的法條，還有單位關防及地址，可信度甚高。和美警分局透過刑事局與海基會等單位協助，海基會今天證實黃男被大陸山西省大同市公安局平城區分局拘留，已函請大陸海協會協助，准黃男早日回台團圓。