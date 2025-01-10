金孫因詐騙罪被大陸拘留 彰化74歲賣粥阿嬤急著想去探視

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲金孫，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，家人上月接獲大陸山西省公安局的通知書，指他因詐騙罪在上月2日被拘留在看守所，海基會今天證實，並函請大陸海協會協助，准他早日回台團圓，老阿嬤也說要去大陸探望。

伸港鄉20歲黃姓男子的父母離婚，自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到500元，將黃撫養長大，他高職沒有畢業，卻在去年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，卻一直全無音訊。阿嬤說，每天經過孫子的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

經警方了解，黃姓男子應是被騙往寮國，但一直無法查證。直到黃男父親上月初在察看久未打開的信箱時，發現有一封來自大陸山西省大同市公安局平城區分局的拘留通知書，指黃因為詐騙罪被拘留，已在2024年12月2日被羈押在看守所。

由於大陸公安局的通知書，除了具名寫出黃男名字、引用的法條，還有單位關防及地址，可信度甚高。和美警分局透過刑事局與海基會等單位協助，海基會今天證實黃男被大陸山西省大同市公安局平城區分局拘留，已函請大陸海協會協助，准黃男早日回台團圓。

阿嬤擔心金孫涉嫌詐騙罪，在大陸判刑很重，並擔心他的安危，而且現在又值寒冬，擔心孫子被拘留有沒有吃飽穿暖，需不需要買日用品，今天找上彰化縣議員賴清美協助，希望賴清美陪她到大陸探望孫子。

彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，海基會證實他因詐騙罪在上月2日被拘留在大陸山西省看守所。
彰化縣伸港鄉20歲黃姓男子由74歲祖母隔代教養，去年3月被詐騙集團騙到寮國，一直音訊全無，海基會證實他因詐騙罪在上月2日被拘留在大陸山西省看守所。

公安 詐騙集團 阿嬤

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