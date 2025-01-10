資深角頭「陳老師」殺人逃亡24年 士林地院一審判15年

綽號「陳老師」的資深角頭陳來發，26年前為了討債持開山刀砍死人，作案後逃亡24年，2023年北市警方接獲線報，在「25年的追訴期」前逮捕他，士林地院國民法官今天依殺人罪，判有期徒刑15年。可上訴。

起訴指出，1999年12月10日晚上7時許，阿忠邀約2人到他經營的社子街卡拉ok，阿森找朋友阿明到場後，陳來發不久後也與身高約160公分A男、身高約174公分男子B男到達卡拉OK店。

陳來發和阿森在店內唱歌舞台旁的桌位談判，阿森拒絕相互抵債起口角，A男涉嫌掏出預藏的手槍指著阿森，陳來發、阿忠及B男等3人，都認為阿森態度、口氣差，以台語對著A男說「開下去」A男則在阿森腹部開1槍，但因槍械故障、卡彈，無法順利射擊。

這時，陳來發涉拔出開山刀砍殺阿森，阿明見狀上前拿椅子想反擊，阿宗則拿店內鋁棍攻擊阿明，導致阿明不得不放下沙發椅、逃離現場。陳來發及A男、B男等3人，在阿明逃出卡拉OK後，涉嫌繼續攻擊阿森，陳來發持刀、B男徒手毆打、A男則在排除槍械故障後，又多次朝阿森開槍，3人作案後逃逸無蹤。

子彈貫穿阿森的左大腿，全身還受有21條深淺不一的銳器傷。阿忠打救護車將其送醫，阿森因下腹部槍傷、多處刀傷，出血性休克，案發後兩天12月12日，在慶生醫院死亡。

士林地院國民法官法庭今天開庭，儘管陳來發在庭上否認基於犯意殺人，但法院綜合現場勘查報告、照片等證據判斷，陳來發跟A男、B男具有殺人之不確定故意犯意聯絡，對被害人死亡結果共負殺人罪責。

國民法官審酌，陳來發協商時僅因死者拒絕抵債條件、發生口角，就心生不滿，喝令A男開槍射擊，死者中彈後，再持開山刀揮砍，造成死者全身21處銳器割傷（其中一刀長達13公分並砍斷腳筋），送醫不治，其犯罪手段惡性重大、犯罪所生危害至鉅。