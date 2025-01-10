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八八會館涉217億地下匯兌洗錢案 郭哲敏遭檢方求刑15年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

八八會館地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天經過近4小時辯論終結，主嫌郭哲敏因經營博奕網站及地下匯兌洗錢達217億餘元，新北地檢署檢察官向法院依違反賭博、組織及銀行法，具體求刑15年。郭的左右手張旭昇依組織及銀行法，求刑10年，負責金流運作的杜韋蓁則是求刑12年。

「對官司不迴避，願反省檢討自己，未來會做公益及義工來回饋社會。」去年11月再度遭羈押的郭哲敏，今天當庭聽到檢方具體求刑求刑15年，打出悲情牌，他向新北地院合議庭審判長說，對官司絕不迴避。

他說，羈押1年多期間，父親過世無法盡孝，所有財產遭涷結，公司倒閉並背債，母親及妻子為讓他交保，四處籌措1億元交保金，讓他面對人生低谷，已深自檢討，也對妻子曾因小孩看不到父親，為抒發心情在IG發表不當言論，向檢察官及法官道歉，希望能獲釋回家照顧家人，並允諾未來願做公益及義工來回饋社會。

遭檢方求刑10年的張旭昇則當庭坦承洗錢犯行，希望法官給他改過自新機會；杜韋蓁則以病痛纏身，母親患有紅斑性狼瘡力大哥有精神疾病，丈夫也因此案與她離婚，懇求法官給她緩刑，回家照顧家人並會以自身之力回饋社會。

新北地院法官當庭裁定，今年5月29日下午2時30分一審宣判。

八八會館涉217億地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天辯論終結，主嫌郭哲敏經博奕網站及地下匯兌洗錢217億餘元，新北地檢署檢察官向法院依違反賭博、組識及銀行法，具體求刑15年。聯合報系資料照
八八會館涉217億地下匯兌洗錢案，經法院1年多審理，今天辯論終結，主嫌郭哲敏經博奕網站及地下匯兌洗錢217億餘元，新北地檢署檢察官向法院依違反賭博、組識及銀行法，具體求刑15年。聯合報系資料照

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