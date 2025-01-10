無業男持刀闖超商搶800元 法官重判7年2月

桃園鄭姓男子缺錢花用，去年6月間某日凌晨近4點，騎著以口罩遮住車牌的機車，右手持水果刀向八德區東勇街上某家連鎖超商的大夜班女店員恫嚇「我要搶劫」拿走收銀機內800元；桃園地院審結，今午宣判，將他依攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，53歲鄭姓男子疑因積欠地下錢莊債務，又遭詐騙，以致缺錢花用，2024年6月13日凌晨3點47分帶著1把水果刀，騎著遮住車牌的機車，前往八德區東勇街的超商，右手拿水果刀，左手抓住女店員肩膀表示要搶劫。

店員遭刀脅迫不能抗拒，左手掌還遭鄭男的刀劃傷流血，只得打開收銀機，鄭見狀將收銀機內的800元拿走，得手後騎車離去，店員才報警；八德警方根據監視器追緝，清晨5點10分在2公里外的運動中心對面停車場將鄭男拘提到案，除查扣水果刀，贓款花得只剩100元，當天即遭檢方聲押獲准，依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

審理時，鄭男坦承犯行，並有檢警調查的卷內事證可供佐證，犯行堪以認定。法官審酌，被告攜帶兇器強盜財物，使女店員左手掌受傷，對交易安全、社會治安危害甚鉅，無從依刑法第59條規定減輕其刑，又被告於偵審中雖坦承犯行，惟迄今並未賠償告訴人所受損害，復參酌被告之智識程度、家庭經濟狀況、身心狀況等情狀，量處適當之刑。