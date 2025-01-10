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無業男持刀闖超商搶800元 法官重判7年2月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園鄭姓男子缺錢花用，去年6月間某日凌晨近4點，騎著以口罩遮住車牌的機車，右手持水果刀向八德區東勇街上某家連鎖超商的大夜班女店員恫嚇「我要搶劫」拿走收銀機內800元；桃園地院審結，今午宣判，將他依攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，53歲鄭姓男子疑因積欠地下錢莊債務，又遭詐騙，以致缺錢花用，2024年6月13日凌晨3點47分帶著1把水果刀，騎著遮住車牌的機車，前往八德區東勇街的超商，右手拿水果刀，左手抓住女店員肩膀表示要搶劫。

店員遭刀脅迫不能抗拒，左手掌還遭鄭男的刀劃傷流血，只得打開收銀機，鄭見狀將收銀機內的800元拿走，得手後騎車離去，店員才報警；八德警方根據監視器追緝，清晨5點10分在2公里外的運動中心對面停車場將鄭男拘提到案，除查扣水果刀，贓款花得只剩100元，當天即遭檢方聲押獲准，依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

審理時，鄭男坦承犯行，並有檢警調查的卷內事證可供佐證，犯行堪以認定。法官審酌，被告攜帶兇器強盜財物，使女店員左手掌受傷，對交易安全、社會治安危害甚鉅，無從依刑法第59條規定減輕其刑，又被告於偵審中雖坦承犯行，惟迄今並未賠償告訴人所受損害，復參酌被告之智識程度、家庭經濟狀況、身心狀況等情狀，量處適當之刑。

據悉，目前關押中的鄭男，去年11月間曾以「我想回家照顧我母親」為由，向法院聲請停止羈押；合議庭認為，被告犯案動機為經濟問題，在案發前被告已長達半年沒有工作，且有身心障礙，對於自身為何會想持刀強盜超商也無明確說法，可見精神狀況陷於不穩定狀態，有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，認原羈押原因依然存在，為確保後續審判程序進行，認為有繼續羈押必要，而駁回聲請。

鄭男缺錢花用半夜持水果刀搶超商800元，桃園地院今宣判，將他依攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑，可上訴。凶刀示意圖／警方提供
鄭男缺錢花用半夜持水果刀搶超商800元，桃園地院今宣判，將他依攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑，可上訴。凶刀示意圖／警方提供

店員 強盜 搶劫 贓款

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