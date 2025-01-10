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科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

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科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

徐姓男子曾任某科技公司總經理，年收破千萬，卻拒繳綜合所得稅、健保費共1600多萬元，甚至隱匿資產逃稅，法務部行政執行署士林分署追繳無效，昨天通知到案後向士林地院聲請管收，法官裁准。

士林分署指出，徐男積欠100年度、102年度綜合所得稅，以及108至112年度健保費，合計共欠繳超過1600萬元，調查發現，徐男曾任總經理一職，100年度薪資所得甚至達3446萬元，卻未依法申報。

徐男為了逃稅，短短3個月內，除了部分提領，其他所得都匯到老婆名下，2014年至2018年間，陸續把名下1300多萬元的現金及股票轉移或贈與家族企業，財產轉移期間，即便名下無財產，2017年至今仍頻繁出入高級俱樂部，不只繳納14萬元保證金，還每月繳納6000多元月費，總消費破163萬，顯見他經濟狀況優渥，但刻意裝窮規避債務。

士林分署認定徐男脫產事證明確，9日通知到案說明清償計畫，孰料他卻辯稱無繳稅能力，行政執行官以「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事 」，又未提出合理具體可行清償方案，聲請管收獲准，隨即帶往看守所拘留，最長可達3個月，若仍惡意不繳稅，恐在看守所中度過農曆新年。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，主動向分署報告財產狀況，並自動清繳欠款或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以脫產等方式規避執行，輕忽執行機關強力追討惡意欠稅之決心，以免遭受拘提、管收之強制處分。

徐姓男子年收破千萬，卻拒繳綜合所得稅、健保費共1600多萬元，法務部行政執行署士林分署追繳無效，昨天通知到案後向士林地院聲請管收，法官裁准。記者翁至成／翻攝
徐姓男子年收破千萬，卻拒繳綜合所得稅、健保費共1600多萬元，法務部行政執行署士林分署追繳無效，昨天通知到案後向士林地院聲請管收，法官裁准。記者翁至成／翻攝

健保 繳稅 財產

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