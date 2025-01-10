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前警政監林明佐失禁、罹副睪炎 羈押戒護就醫原因曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大大隊長期間，被控和九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，與旗下幹部、前電競董座徐培菁交往同居洩漏偵查秘密還收賄，涉嫌貪汙遭收押至今；林曾主張腫瘤壓迫神經、大小便失禁及感染副睪炎，台中地院裁准林戒護就醫，目前已住院治療中。

林明佐去年5月落網被依貪汙等罪嫌收押禁見，8月起訴移審後法院繼續接壓、延長羈押，林近期提抗告主張患有腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，偵查被羈押時就壓迫神經導致下肢麻痺無力需坐輪椅，甚至已有大小便失禁，非保外治療難以痊癒。

林還說，之前曾手術切除腫瘤，因休息時間過短，釀身上部位劇痛、潰瘍、神經壓迫、腳趾無法動作難以行走，且因泌尿道感染導致副睪炎，診斷可能為惡性神經瘤，近日病情加劇，坐立難安，夜晚無法入睡，已不堪逃亡，請求撤銷原裁定、具保停押。

台中高分院查，林明佐雖稱有保外就醫必要，函詢台中看守所回覆，經專科醫師檢視其椎間盤移位等疾病，治療後目前不良於行，容易跌倒，但未說明有非保外就醫顯難痊癒，斟酌他涉犯貪汙等重罪，依目前訴訟程度，仍認不宜具保停押，1月3日裁定駁回。

台中地院表示，林明佐羈押禁見中因有坐骨神經痛，經台中看守所去年12月依羈押法第56條規定通報法院，申請讓林戒護就醫。

中院說，准許後戒護就醫後，林明佐與主治醫師討論，決定就其罹患的病症分次手術，就部分病症去年12月已先做微創手術，另昨天9日戒護就醫住院治療。

中院表示，至於林明佐罹患詳細病症及診療內容資訊，因事涉其個人隱私權益，法院不便公開揭露。

刑事局前警政監林明佐。聯合報系資料照
刑事局前警政監林明佐。聯合報系資料照

保外就醫 貪汙 醫師

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