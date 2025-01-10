「牛郎界李到晛」打死員工 稱賠500萬卻跳票家屬質疑被騙

台中1間牛郎店私人招待所去年初發生命案，李姓負責人在業界有「牛郎界李到晛」之稱，他不滿旗下22歲王姓牛郎欠60萬元賒帳不還，夥同吳姓員工打死他；法院今開庭，被害王男家屬不滿李男調解時承諾賠500萬如今跳票，直言有被欺騙的感覺。

起訴指出，李男（27歲）是北區中清路私人招待所負責人，雇用員工吳姓男子（25歲），死者王男過去也在招待所任職，上班期間多次同意酒客賒帳，累積60多萬元賒帳款，協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，並於2023年11月將王辭退。

後來李男為向王催討債務，2024年1月12日命吳姓員工將王男帶回招待所，李不滿王仍藉詞拖欠債務起口角，李、吳輪番以徒手、腳踹，朝王男頭部、臉部及身體痛毆，王被打到腦出血重傷住院5天死亡，李男案發還將監視器格式化想滅證，檢方依傷害致死罪嫌起訴李、吳。

台中地院今開準備程序庭，被害王男的父母以訴訟參與人身分出庭，其律師表示先前和李男調解過程中，家屬已經一再退讓，最終達成賠償500萬元共識，原預計去年底支付第一期300萬元，後續再分期，但至今仍沒收到款項，認為有遭欺騙的感覺。

李男的辯護人表示，李的母親原打算付款，但因即將過年一時之間無法調到這麼多頭寸，希望能再讓他們與家屬協商賠償一事。

因本案依法將由國民法庭審理，李男有意願聲請轉為一般程序僅由職業法官審理，審判長簡芳潔今向雙方說明，因被告李男、吳男均認罪，國民法庭、一般法庭在程序轉換上不會影響成罪與否。

雙方就賠償金部分有無共識、能否履行，之後國民法庭、一般法庭在量刑考量上也應差異不大，若之後要啟動國民參審程序會動用很多司法資源，請雙方近期內確認。

被害家屬及律師表示，若李男能提供擔保，將會就是否轉軌再向法院陳報意見；李的辯護說，會儘速和李男母親確認。