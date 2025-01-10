焊接火苗又惹禍！機械公司修設備反釀災 2員工觸法

桃園八德廣興路某機械公司去年3月間午後，進行空汙設備活性碳槽修補作業時，未注意遺留了電焊火種，導致下班時，熱源蓄熱引燃起火釀災，桃園地檢署偵結，將王姓設施組長、林姓技術員依公共危險罪起訴。

起訴指出，這家位於桃園八德區的機械公司，是台灣最大汽機車油壓緩衝器製造OEM與ODM專業代工廠。2024年3月12日下午，設施組的王姓組長與林姓技術員，在公司四輪塗裝空汙防制設備區活性碳槽進行2處的修補工作。

當2人以電焊修補工程時，應避免遺留火種防止火災發生，詎料，作業當下竟疏忽未注意電焊火苗會釀災的問題，意外遺留火種，在修補作業結束後，下午5點2分即將下班時刻，由於熱源因持續蓄熱，而引燃易燃物並起火燃燒，造成公司內的備料區、加工區、四輪塗裝區上方鐵皮屋頂及空汙防制設備區機械設備等，均受火熱不等程度燒損。