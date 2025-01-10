藝人「薔薔」業配分潤搞不清！告2助理詐欺判決出爐
本名林嘉凌的藝人「薔薔」聲稱聘雇助手洽談與廠商談業配賺取費用，卻被鄭姓女子、陳姓男子詐騙43萬多元，她找律師自訴鄭女、陳詐欺，台北地院審理認為，口頭約定無法證明助理犯罪，判鄭女、陳無罪。「薔薔」可上訴。
薔薔自訴指出，她2021年起委請鄭女、陳「開發」及「承接」廠商委託，並按比例分派報酬，所謂「開發」的意思，是鄭女、陳要「主動」找尋廠商並成功使廠商委託她，她再按廠商費用撥付30％給鄭女、陳。
薔薔說，「承接」是廠商自行或透過別人洽詢，但鄭女、陳只「被動」協助她與廠商聯繫委託事宜，她撥付10％。
薔薔認為，鄭女、陳基於詐欺犯意，將各自「承接」的案子謊報為「開發」，造成她不察分給2人較多報酬，鄭女向她詐得37萬2000元，陳詐得6萬1500元，合計是43萬3500元，鄭女與陳犯詐欺罪。
法院審理，鄭女、陳否認詐欺，辯稱與薔薔的約定是「三七分」，從來並有約定一成、三成的區別；他們辯，不是單純被動受廠商聯繫，而是會跟廠商洽談更多合作細節，例如增加合作項目、為薔薔爭取更高報酬。
張姓證人說，他與薔薔、鄭女、陳認識5、6年，會一起聚餐喝酒、購物，當初薔薔跟經紀公司解約很需要人，薔薔有問他和鄭女、陳要不要去幫忙，薔薔就找鄭女、陳去當助理跟接洽業配。
張說，業配的事大約在過完農曆年後在西門町的一個火鍋店講，薔薔只有口頭講，沒有簽下合約，後來、薔薔和鄭女、陳鬧翻，他有出面協調，但是勸不動，鄭女、陳也為了接CASE鬧不愉快、「王不見王」。
法官認為，由證人證述，薔薔與鄭女、陳達成工作約定的期間是「農曆年後」，但薔薔與鄭女、陳負責廠商的簽約時間是2021年10月1日、2022年1月7日、2022年1月5日，不是「農曆年後」，雙方報酬約定有疑。
法官認為，證人「聽聞」可否推論成所謂「開發」、「承接」的定義不明，鄭女、陳也曾對薔薔提告民事訴訟主張請求給付款項，難以證明鄭女、陳主觀上有以「開發」、「承接」混淆取得不同成數報酬的故意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言