藝人「薔薔」業配分潤搞不清！告2助理詐欺判決出爐

本名林嘉凌的藝人「薔薔」聲稱聘雇助手洽談與廠商談業配賺取費用，卻被鄭姓女子、陳姓男子詐騙43萬多元，她找律師自訴鄭女、陳詐欺，台北地院審理認為，口頭約定無法證明助理犯罪，判鄭女、陳無罪。「薔薔」可上訴。

薔薔自訴指出，她2021年起委請鄭女、陳「開發」及「承接」廠商委託，並按比例分派報酬，所謂「開發」的意思，是鄭女、陳要「主動」找尋廠商並成功使廠商委託她，她再按廠商費用撥付30％給鄭女、陳。

薔薔說，「承接」是廠商自行或透過別人洽詢，但鄭女、陳只「被動」協助她與廠商聯繫委託事宜，她撥付10％。

薔薔認為，鄭女、陳基於詐欺犯意，將各自「承接」的案子謊報為「開發」，造成她不察分給2人較多報酬，鄭女向她詐得37萬2000元，陳詐得6萬1500元，合計是43萬3500元，鄭女與陳犯詐欺罪。

法院審理，鄭女、陳否認詐欺，辯稱與薔薔的約定是「三七分」，從來並有約定一成、三成的區別；他們辯，不是單純被動受廠商聯繫，而是會跟廠商洽談更多合作細節，例如增加合作項目、為薔薔爭取更高報酬。

張姓證人說，他與薔薔、鄭女、陳認識5、6年，會一起聚餐喝酒、購物，當初薔薔跟經紀公司解約很需要人，薔薔有問他和鄭女、陳要不要去幫忙，薔薔就找鄭女、陳去當助理跟接洽業配。

張說，業配的事大約在過完農曆年後在西門町的一個火鍋店講，薔薔只有口頭講，沒有簽下合約，後來、薔薔和鄭女、陳鬧翻，他有出面協調，但是勸不動，鄭女、陳也為了接CASE鬧不愉快、「王不見王」。

法官認為，由證人證述，薔薔與鄭女、陳達成工作約定的期間是「農曆年後」，但薔薔與鄭女、陳負責廠商的簽約時間是2021年10月1日、2022年1月7日、2022年1月5日，不是「農曆年後」，雙方報酬約定有疑。