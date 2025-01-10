獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

民進黨籍立委賴瑞隆去年底在左營區辦餐敘活動，不少基層里長與會；會後，妻子陳怡元發現裝iPhone手機隨身包忘了拿，回頭找已不見蹤影報警，警方透過手機定位發現是在三民區藍營某里長家附近，先在巷口找到手機，兩天後里長歸還隨身包，稱正準備送交警方，但忙忘了，仍被依侵占罪嫌函送。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立法委員賴瑞隆也表態角逐，近日勤於走訪基層，去年12月29日晚間賴瑞隆在左營區舉辦餐敘活動，邀請基層里長參與，賴的妻子陳怡元也到場支持丈夫。

陳怡元在會後忙著和里長們打招呼，一時忘記拿走隨身包，待想起回頭到位子上查看時，裝有iPhone的手提袋已不翼而飛，於是報警。

後賴瑞隆的家人透過iPhone手機定位功能，發現手機蹤跡出現在三民區嫩江街一帶，於是通報三民一警分局警方協尋，警方前往搜尋，先發現手機被放在藍營某里長住處不遠處的巷口，找到手機後先行發還。